Он вернется сегодня: Шептий покинул пост в «Единой России»

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Отставка секретаря была нужна из-за принятия нового устава « Единой России» и внепланового обновления руководящего состава. Виктор Шептий руководил отделением с 2009 года. Через год его сменила Елена Чечунова. Но в 2010 году Шептий был снова избран уже на пятилетний срок и переизбрался 2017 году. Так как второй срок он отработал не полностью , продолжит занимать руководящий пост. Теперь в отделении партии должны обновить политсовет.



Делегаты конференции свердловского регионального отделенияЕдиной России» досрочно прекратили полномочия лидера отделения Виктора Шептия. После этого было объявлено тайное голосования за нового руководителя. На должность снова выдвинули Виктора Шептияа его техническим оппонентом стал председатель думы Ревды Андрей Мокрецовсообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Большинством голосов в должности был восстановлен Виктор Шептий. Его поддержали 211 из 242 делегатов.