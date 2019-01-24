Высокинский укрепит мэрию человеком из областного правительства

Александр Ковальчик окончил Уральский государственный технический университет и Уральскую государственную юридическую академию. В 2004 году устроился в мэрию Екатеринбурга и возглавил комитет по инвестициям. В 2010 году Ковальчик ушел в МУП « Водоканал» на должность гендиректора. Но через пять лет стал фигурантом уголовного дела по обвинению в растрате , потому что заключил невыгодный контракт. Сумму ущерба оценивали в 19 миллионов рублей. В итоге суд счел , что Ковальчик действовал в рамках закона и его оправдали.



