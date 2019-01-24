Высокинский укрепит мэрию человеком из областного правительства
11:30, 24 Январь 2019
Первым вице-мэром стал экс-министр Александр Ковальчик.
Первым заместителем мэра Екатеринбурга Александра Высокинского станет экс-министр экономики и территориального развития Александр Ковальчик. Губернатор Куйвашев уже освободил его от должности в региональном правительстве. Ковальчик приступает к своим новым обязанностям в мэрии сегодня, 24 января.
Бывший первый заместитель главы Екатеринбурга Алексей Кожемяко возглавил индустриальный парк завода«Уралмаш». В его распоряжении теперь будет 28 тысяч квадратных метров имущества УЗТМ.
Александр Ковальчик окончил Уральский государственный технический университет и Уральскую государственную юридическую академию. В 2004 году устроился в мэрию Екатеринбурга и возглавил комитет по инвестициям. В 2010 году Ковальчик ушел в МУП «Водоканал» на должность гендиректора. Но через пять лет стал фигурантом уголовного дела по обвинению в растрате, потому что заключил невыгодный контракт. Сумму ущерба оценивали в 19 миллионов рублей. В итоге суд счел, что Ковальчик действовал в рамках закона и его оправдали.
Министерский пост он занял только в начале 2018 года. На эту должность губернатор объявил открытый конкурс. Александр Ковальчик прошел все испытания, стал лидером рейтинга экспертной комиссии и получил должность.
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