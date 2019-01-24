Депутаты согласились освободить «Екатеринбург-Арену» от налога

Комиссия гордумы по бюджетной политике одобрила поправки, освобождающие «Екатеринбург-Арену» от уплаты земельного налога до 2024 года. Такое решение, касающееся наследия ЧМ-2018, было принято на федеральном уровне, поэтому депутаты обязаны исполнить его, сообщили в пресс-службе гордумы. Сейчас содержание стадиона обходится в 230 миллионов рублей в год. Пока что деньги поступают из федеральной казны

На пять лет от земельного налога решили освободить и «Титановую долину». Считается, что льготы помогут привлечь дополнительные инвестиции в регион. Недополученные налоги компенсируют ростом отчислений из фондов заработной платы после увеличения количества рабочих мест. Оба решения должны подтвердить на заседании гордумы.