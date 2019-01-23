Екатеринбургские депутаты обсудили бюджетные траты на бабушек

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— Что будет являться критерием? — спросил депутат Пирожков.

— Здравый смысл, — ответил Алексей Вихарев.





Сомнения коммуниста решил проверить депутат Колесников. « Я дотошный человек», — сообщил он и достал таблицу со своими тратами. Образец предложил взять за основу. Остальные стали рассуждать о том , могут ли эти отчеты использоваться против в них: вот придет прокуратура , да обвинит в нецелевом расходовании бюджетных средств. Выход нашли — нужен четкий список разрешенных трат.





— Вот скандинавская ходьба с шоколадками это депутатская деятельность? — спросил Виктор Тестов.



— Ненавижу чаепития с бабушками, — ответил депутат Колесников. Потом правда уточнил , что считает это подкупом избирателя , хотя против ничего не имеет. И оценивать эти отчеты , по его мнению , может сам же Алексей Вихарев. « Я ему доверяю».





Депутат Матвеев вообще высказал мнение о том , что сбор чеков — « это дискомфорт». « Я чувствую что мне не доверяют», — пожаловался он. А Виктор Тестов напомнил о том , в прошлом созыве хотели отказаться от подобных трат , но пожалели бюджетников. В итоге , проект отправили на доработку. Сначала проконсультируются с прокуратурой , потом с юридическим департаментом , потом обдумают критерии. Займет все это 40 дней.





Председатель комиссии гордумы по местному самоуправлению Алексей Вихарев предложил депутатам ежемесячно отчитываться о тратах бюджетных денег. Сейчас каждый народный избранник получает 50 тысяч рублей в месяц на свою деятельность и самостоятельно решаетна что их потратить. Каждые полгода составляют отчета в конце года — декларацию. Но Вихарев заявилчто ему непонятнокуда идут бюджетные деньги и предложил коллегам сдавать фотоотчет с мероприятий вместе с чеками.