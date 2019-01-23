Екатеринбургские депутаты обсудили бюджетные траты на бабушек
15:16, 23 Январь 2019
Алексей Вихарев предложил писать ежемесячные отчет, но думцы захотели конкретики.
Председатель комиссии гордумы по местному самоуправлению Алексей Вихарев предложил депутатам ежемесячно отчитываться о тратах бюджетных денег. Сейчас каждый народный избранник получает 50 тысяч рублей в месяц на свою деятельность и самостоятельно решает, на что их потратить. Каждые полгода составляют отчет, а в конце года — декларацию. Но Вихарев заявил, что ему непонятно, куда идут бюджетные деньги и предложил коллегам сдавать фотоотчет с мероприятий вместе с чеками.
— Что будет являться критерием? — спросил депутат Пирожков.
— Здравый смысл, — ответил Алексей Вихарев.
Сомнения коммуниста решил проверить депутат Колесников. «Я дотошный человек», — сообщил он и достал таблицу со своими тратами. Образец предложил взять за основу. Остальные стали рассуждать о том, могут ли эти отчеты использоваться против в них: вот придет прокуратура, да обвинит в нецелевом расходовании бюджетных средств. Выход нашли — нужен четкий список разрешенных трат.
— Вот скандинавская ходьба с шоколадками это депутатская деятельность? — спросил Виктор Тестов.
— Ненавижу чаепития с бабушками, — ответил депутат Колесников. Потом правда уточнил, что считает это подкупом избирателя, хотя против ничего не имеет. И оценивать эти отчеты, по его мнению, может сам же Алексей Вихарев. «Я ему доверяю».
Депутат Матвеев вообще высказал мнение о том, что сбор чеков — «это дискомфорт». «Я чувствую что мне не доверяют», — пожаловался он. А Виктор Тестов напомнил о том, в прошлом созыве хотели отказаться от подобных трат, но пожалели бюджетников. В итоге, проект отправили на доработку. Сначала проконсультируются с прокуратурой, потом с юридическим департаментом, потом обдумают критерии. Займет все это 40 дней.
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