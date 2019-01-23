«Это как семья»: семь депутаток ЕГД объединились в женскую фракцию

В гордуме Екатеринбурга официально создали рабочую группу под названием « Женская фракция». В нее вошли семь женщин-депутатов седьмого созыва. « Это же как семья», — заметили присутствующие. Новую фракцию поздравил спикер городского парламента Игорь Володин. Но для начала он вручил букет депутату Любови Борковой , у которой накануне был день рождения. « Женщины едины , мы непобедимы», -воодушевленно заметила она. По словам Володина , женская фракция поможет посмотреть под другим углом на вопросы материнства и детства , образования здравоохранения и повысит общую социальную направленность думы. Руководителем депутатской группы выбрали Елену Дерягину.