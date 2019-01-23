«Это как семья»: семь депутаток ЕГД объединились в женскую фракцию
11:51, 23 Январь 2019
Женщины решили посмотреть на все под другим углом и вернуть 024 маршрутку.
В гордуме Екатеринбурга официально создали рабочую группу под названием «Женская фракция». В нее вошли семь женщин-депутатов седьмого созыва. «Это же как семья», — заметили присутствующие. Новую фракцию поздравил спикер городского парламента Игорь Володин. Но для начала он вручил букет депутату Любови Борковой, у которой накануне был день рождения. «Женщины едины, мы непобедимы», -воодушевленно заметила она. По словам Володина, женская фракция поможет посмотреть под другим углом на вопросы материнства и детства, образования здравоохранения и повысит общую социальную направленность думы. Руководителем депутатской группы выбрали Елену Дерягину.
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В прошлом созыве нас было только двое. А теперь 20 процентов женщин. Наши коллеги-мужчины это стратеги, а мы тактики. Мы заняли хорошие посты в думе, весь бюджет города в руках женщины.
Вопросы, которыми займется женская фракция, касаются питания в детских садах, записи детей в школах и возвращения 024 маршрутки. Последний решили сохранить несмотря ни на что. Также на базе администрации решили создать приемную, где женщины смогут получить бесплатную юридическую консультацию. С этим вопросом в ближайшее время обратятся к Александру Высокинскому.
Чтобы еще раз подчеркнуть важность новой группы, руководительница «Женской фракции» подытожила:
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Мужчина купил участок еще в 2008 году, а дом так и не построил.
Мы не мужененавистницы, поэтому другие депутаты будут слышать нас и слушать, мы в помощь и в поддержку.
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