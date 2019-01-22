«Как зарплата?»: в гордуме Екатеринбурга допросили главу «Зеленстроя»

Депутаты гордумы впервые за 11 лет вызвали на профильную комиссию руководителя МБУ « Зеленстрой» Либарита Кецяна , чтобы выслушать его годовой отчет. Организация , подчиняющаяся комитету по благоустройства мэрии , обслуживает 53 зеленых зоны в центре Екатеринбурга: высаживает деревья в своем питомнике , покупает саженцы и подстригает деревья. Но депутатов больше интересовал денежный вопрос





— Какая у вас зарплата? — спросил депутат Михаил Вечкензин.

— 62 тысячи, — ответил Либарит Кецян.

— А как вы относитесь к англичанам?

— … Я хорошо отношусь к человеку , вне зависимости от его национальности. Главное , чтобы хороший был, — после неловкой паузы ответил Либарит Кецян.

— Но я видел вас недавно за рулем английской машины! — внезапно выпалил депутат Вечкензин.