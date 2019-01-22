«Как зарплата?»: в гордуме Екатеринбурга допросили главу «Зеленстроя»
16:35, 22 Январь 2019
Возможно, депутаты разрабатывают план приватизации еще одного МУПа.
Депутаты гордумы впервые за 11 лет вызвали на профильную комиссию руководителя МБУ «Зеленстрой» Либарита Кецяна, чтобы выслушать его годовой отчет. Организация, подчиняющаяся комитету по благоустройства мэрии, обслуживает 53 зеленых зоны в центре Екатеринбурга: высаживает деревья в своем питомнике, покупает саженцы и подстригает деревья. Но депутатов больше интересовал денежный вопрос
— Какая у вас зарплата? — спросил депутат Михаил Вечкензин.
— 62 тысячи, — ответил Либарит Кецян.
— А как вы относитесь к англичанам?
— … Я хорошо отношусь к человеку, вне зависимости от его национальности. Главное, чтобы хороший был, — после неловкой паузы ответил Либарит Кецян.
— Но я видел вас недавно за рулем английской машины! — внезапно выпалил депутат Вечкензин.
— Но ведь у меня нет прав, я вообще ездить не умею. Может вы не надели очки? — попытался оправдаться Либарит Кецян.
Золотой борт
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Депутаты пытались выяснить, почему часть городских парков не могут отдать под контроль районных администраций, сколько получают водители «Зеленстроя», как закупают цветы и в какое время кронируют деревья. А в итоге набросились на руководителя, потому что он поздно предоставил документы.
«Я первый раз перед вами отчитываюсь за 11 лет первый раз как нашкодивший школьник. В 2014 году я получил грамоту от Путина, потому что все было прибрано во время эстафеты», — рассказал Либарит Кацян.
Возможно, депутаты были бы не против приватизировать очередной МУП. Хотя, на вопрос не показалось ли, что его решили сместить с должности, Либрат Кецян ответил: «Они думали, что мы тут воротим миллионами, но это не так». В 2018 году «Зеленстрой» получил 150 миллионов рублей из бюджетов. Из этой суммы пришлось вернуть 58 миллионов налогов.
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