Депутатки гордумы Екатеринбурга объединятся в женскую фракцию

Женщины-депутаты городской думы Екатеринбурга объединятся в женскую фракцию. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе ЕГД, именно так и будет называться новая межпартийная группа.

Женская депутатская группа займется вопросами гендерного равенства, материнства и детства, воспитания и образования, а также будет следить за поддержкой пенсионеров и инвалидов. Завтра на собрании депутатки выберут руководителя женской фракции и расскажут о целях и задачах такого объединения.

Недавно мы рассказывали, кто и зачем загоняет россиянок на кухню к борщам и какие трудовые права женщин у нас нарушают чаще всего.