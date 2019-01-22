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Депутатки гордумы Екатеринбурга объединятся в женскую фракцию

16:38, 22 Январь 2019
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Фото: pixabay
В новой группе будут курировать вопросы гендерного равенства.

Женщины-депутаты городской думы Екатеринбурга объединятся в женскую фракцию. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе ЕГД, именно так и будет называться новая межпартийная группа.

Женская депутатская группа займется вопросами гендерного равенства, материнства и детства, воспитания и образования, а также будет следить за поддержкой пенсионеров и инвалидов. Завтра на собрании депутатки выберут руководителя женской фракции и расскажут о целях и задачах такого объединения.

Недавно мы рассказывали, кто и зачем загоняет россиянок на кухню к борщам и какие трудовые права женщин у нас нарушают чаще всего.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Политика, депутаты, ЕГД, феминизм, женщины, Екатеринбург
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