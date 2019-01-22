Депутатки гордумы Екатеринбурга объединятся в женскую фракцию
16:38, 22 Январь 2019
В новой группе будут курировать вопросы гендерного равенства.
Женщины-депутаты городской думы Екатеринбурга объединятся в женскую фракцию. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе ЕГД, именно так и будет называться новая межпартийная группа.
Женская депутатская группа займется вопросами гендерного равенства, материнства и детства, воспитания и образования, а также будет следить за поддержкой пенсионеров и инвалидов. Завтра на собрании депутатки выберут руководителя женской фракции и расскажут о целях и задачах такого объединения.
Недавно мы рассказывали, кто и зачем загоняет россиянок на кухню к борщам и какие трудовые права женщин у нас нарушают чаще всего.
Золотой борт
Стюардесса — о работе на частном самолете уральского бизнесмена.
Новое и интересное
Бюджетные трудности
События
О чем думают депутаты гордумы накануне принятия бюджета на 2019 год.
В первый класс, как в первый раз
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Абсолютная власть
Полный расклад по выборам в думу Екатеринбурга.