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Свердловское отделение «Единой России» накликало федеральную проверку

14:46, 21 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Ревизоры из федерального руководства приедут в сентябре.

В Свердловском отделении «Единой России» впервые за три года пройдет федеральная проверка. Центральная контрольная комиссия прибудет в регион в сентябре 2019 года, говорится в графике, опубликованной на сайте партии. В последний раз ревизоры проверяли ячейку в 2016 году.

Всего федеральное руководство планирует посетить 27 региональных отделений партии. Решение о том, какая ячейка попадет в график, принимал президиум генсовета партии.

В течение года региональное отделение «Единой России» дважды давало поводы для привлечения внимания федерального руководства. Первый скандал начался еще весной, когда появился рожденный в недрах оппозиции «список Тунгусова» — перечень депутатов от «Единой России», которым якобы было обеспечено место в думе еще до проведения праймериз. Тогда партийное руководство не нашло нарушений в проведении довыборов.

Второй скандал возник совсем недавно. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак возмутился решением гордумы Екатеринбурга поднять зарплату мэру и чиновникам администрации. В итоге, его поддержал губернатор и проект был отменен.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Политика, проверка, партия, Единая Россия, Свердловская область , Екатеринбург
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