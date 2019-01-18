Сергей Нетиевский прокомментировал выдвижение в Госдуму
19:55, 18 Январь 2019
Ранее о возможном участии бывшего директора «Уральских пельменей» в выборах заявил депутат Дмитрий Ионин.
Шоумен Сергей Нетиевский пока не получал предложений, чтобы выдвинуться на выборы в Государственную думу. Бывший директор «Уральских пельменей» заявил, что рассмотрит эту возможность, если она появится. Об этом Нетиевский рассказал ЕТВ.
Сергей Нетиевский
[О «выдвижении»] узнал от журналистов. Со мной никаких переговоров пока не было. Я открыт для любых предложений, для участия в различных проектах. Готов ли я к началу политической карьеры? Это кардинальный шаг. Получается, вступлю в другую реку. В любом случае, если предложение поступит — я над ним подумаю. Пока не готов больше ничего говорить.
О возможном выдвижении Сергея Нетиевского на довыборы в Госдуму по Серовскому округу ЕТВ рассказал депутат российского парламента от «Справедливой России» Дмитрий Ионин: «Да, мы рассматриваем кандидатуру Нетиевского. Знаю, что с ними уже были предварительные переговоры. У нас есть пул потенциальных кандидатов, и Сергей — один из них». Впрочем, представитель Нетиевского, как и сам артист позднее, опровергла информацию о переговорах.
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