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Сергей Нетиевский прокомментировал выдвижение в Госдуму

19:55, 18 Январь 2019
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Фото: Сергей Нетиевский, vk.com
Ранее о возможном участии бывшего директора «Уральских пельменей» в выборах заявил депутат Дмитрий Ионин.
Шоумен Сергей Нетиевский пока не получал предложений, чтобы выдвинуться на выборы в Государственную думу. Бывший директор «Уральских пельменей» заявил, что рассмотрит эту возможность, если она появится. Об этом Нетиевский рассказал ЕТВ.


Сергей Нетиевский
«выдвижении»] узнал от журналистов. Со мной никаких переговоров пока не было. Я открыт для любых предложений, для участия в различных проектах. Готов ли я к началу политической карьеры? Это кардинальный шаг. Получается, вступлю в другую реку. В любом случае, если предложение поступит — я над ним подумаю. Пока не готов больше ничего говорить.
Сергей Нетиевский
О возможном выдвижении Сергея Нетиевского на довыборы в Госдуму по Серовскому округу ЕТВ рассказал депутат российского парламента от «Справедливой России» Дмитрий Ионин: «Да, мы рассматриваем кандидатуру Нетиевского. Знаю, что с ними уже были предварительные переговоры. У нас есть пул потенциальных кандидатов, и Сергей — один из них». Впрочем, представитель Нетиевского, как и сам артист позднее, опровергла информацию о переговорах.





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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Политика, Екатеринбург, Уральские пельмени, Госдума, Сергей Нетиевский
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