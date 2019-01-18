Против Шипулина? Бывший «Уральский пельмень» может пойти в Госдуму

Ионин добавил , что « Справедливая Россия» смотрит кандидатуры , которые « были бы наиболее электорально привлекальны для всех избирателей округа».

Представитель Нетиевского Ольга Куликова заявила ЕТВ , что никакого предложения от « Справедливой России» шоумену пока не поступало. «Мы не обладаем информацией по этому вопросу. Встреч никаких не было. Не исключаем, что со стороны „Справедливой России“ поступит такое предложениее. Если оно будет — с удовольствием рассмотрим», — уточнила Куликова. Связаться с самим Сергеем Нетиевским не удалось: телефон артиста оказался недоступен.