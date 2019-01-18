Против Шипулина? Бывший «Уральский пельмень» может пойти в Госдуму
19:09, 18 Январь 2019
Сергея Нетиевского хочет выдвинуть «Справедливая Россия». Представитель экс-директора «Уральских пельменей» говорит, что предложения пока не было.
Шоумен Сергей Нетиевский может поучаствовать в довыборах в Госдуму по Серовскому округу. Бывшего директора «Уральских пельменей» хочет выдвинуть партия «Справедливая Россия». Об этом ЕТВ рассказал депутат Госдумы Дмитрий Ионин.
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Как один из вариантов. Да, мы рассматривает кандидатуру Нетиевского. Знаю, что с ними уже были предварительные переговоры. У нас есть пул потенциальных кандидатов, и Сергей — один из них. Серовский округ — это половина Свердловской области. Достаточно сложно найти какого-то проходного кандидата.
Ионин добавил, что «Справедливая Россия» смотрит кандидатуры, которые «были бы наиболее электорально привлекальны для всех избирателей округа».
Представитель Нетиевского Ольга Куликова заявила ЕТВ, что никакого предложения от «Справедливой России» шоумену пока не поступало. «Мы не обладаем информацией по этому вопросу. Встреч никаких не было. Не исключаем, что со стороны „Справедливой России“ поступит такое предложениее. Если оно будет — с удовольствием рассмотрим», — уточнила Куликова. Связаться с самим Сергеем Нетиевским не удалось: телефон артиста оказался недоступен.
UPD: Нетиевский прокомментировал информацию о возможном участии в выборах.
Ранее губернатор Свердловской области заявил, что предложил Антону Шипулину пойти на довыборы в Госдуму по Серовскому округу. Завершивший карьеру биатлонист пока в раздумьях.
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