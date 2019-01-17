Высокинский избавляется от главного конкурента из старой команды
Первый заместитель главы Екатеринбурга Алексей Кожемяко написал заявление об увольнении. Чиновник еще летом считался главным кандидатом на пост мэра города, но не получил нужное количество рекомендаций от специально созданной комиссии.
24 сентября депутаты городской думы Екатеринбурга единогласно выбрали мэром Александра Высокинского. Новый глава начал перестраивать городскую власть под себя, поэтому должностей лишились вице-мэр Алексей Белышев, идеолог мэрии Сергей Тушин, замглавы по экономике Алексей Корюков и замглавы по организации управления Вадим Дударенко.
По рекомендации сенатора Совета Федерации Аркадия Чернецкого Кожемяко получил предложение остаться на работе в городской администрации и принял его. В течение нескольких месяцев он считался «правой рукой» Александра Высокинского. Алексей Кожемяко работал в городской администрации с 1999 года. В 2016 году он стал первым заместителем сити-менеджера Алексендра Якоба. Главным претендентом на место Кожемяко называют регионального министра экономики и бывшего руководителя МУП «Водоканал» Александра Ковальчика.
Источники ЕТВ сообщают, что в скором времени администрацию покинут замглавы по вопросам ЖКХ Владимир Гейко и замглавы по вопросам потребительского рынка Владимир Боликов. Таким образом Александр Высокинский избавится от всех представителей старой команды.