Высокинский избавляется от главного конкурента из старой команды 

Первый заместитель главы Екатеринбурга Алексей Кожемяко написал заявление об увольнении. Чиновник еще летом считался главным кандидатом на пост мэра города, но не получил нужное количество рекомендаций от специально созданной комиссии.

24 сентября депутаты городской думы Екатеринбурга единогласно выбрали мэром Александра Высокинского. Новый глава начал перестраивать городскую власть под себя, поэтому должностей лишились вице-мэр Алексей Белышев, идеолог мэрии Сергей Тушин, замглавы по экономике Алексей Корюков и замглавы по организации управления Вадим Дударенко.