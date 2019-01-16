Губернатор подтвердил, что предложил Шипулину идти в Госдуму
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопрос журналистов о судьбе биатлониста Антона Шипулина, который якобы собирался на довыборы в Госдуму. Ранее глава региона встретился со спортсменом во время тренировки на лыжах, где они многое обговорили.
Обсуждали и это в том числе. Если он сочтет нужным, он ответит, когда придет время, если примет решение. Мы с ним действительно дружим. Я его поддерживаю и буду поддерживать. Я считаю, что он вообще уникальный спортсмен, атлет, который действительно много сделал для развития спорта и нашей страны.
Напомним, екатеринбургский биатлонист объявил о завершении карьеры в конце декабря прошлого года. Уральский спортсмен не попал в сборную России на текущий сезон, но все еще заявлял, что намерен бегать дальше. До этого Антон Шипулин признавался, что сомневается в своей форме. Сейчас спортсмен активно развивает общественную карьеру — он стал членом Общественной палаты Свердловской области. Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова также предвещала Антону Шипулину карьеру политика.