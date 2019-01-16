Губернатор подтвердил, что предложил Шипулину идти в Госдуму

Обсуждали и это в том числе. Если он сочтет нужным, он ответит, когда придет время, если примет решение. Мы с ним действительно дружим. Я его поддерживаю и буду поддерживать. Я считаю, что он вообще уникальный спортсмен, атлет, который действительно много сделал для развития спорта и нашей страны.