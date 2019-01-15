Главная «ЕТВ»НовостиПолитика

Куйвашев назвал имя нового члена правительства Свердловской области

12:05, 15 Январь 2019
yvaay.jpg
Фото: ЕТВ
Антикоррупционный департамент  возглавил Ильхам Ширалиев.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Ильхама Ширалиева главой регионального департамента противодействия коррупции и контроля. С лета он занимал должность заместителя в департаменте кадровой политики. Днем ранее глава региона включил Ильхама Ширалиева в состав правительства Свердловской области.

Антикоррупционный департамент был создан 30 ноября 2018 года для реализации полномочий губернатора и регионального правительства в сфере противодействия коррупции и контроля за их исполнением.


«Ты же мать»
ЕТВ выясняет, кто и зачем загоняет россиянок на кухню к борщам, и какие трудовые права женщин у нас
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Куйвашев назвал имя нового члена правительства Свердловской области»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Политика, коррупция, назначение, Правительство Свердловской области, Екатеринбург, Свердловская область
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Отлить в граните
Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева