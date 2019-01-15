Куйвашев назвал имя нового члена правительства Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Ильхама Ширалиева главой регионального департамента противодействия коррупции и контроля. С лета он занимал должность заместителя в департаменте кадровой политики. Днем ранее глава региона включил Ильхама Ширалиева в состав правительства Свердловской области.

Антикоррупционный департамент был создан 30 ноября 2018 года для реализации полномочий губернатора и регионального правительства в сфере противодействия коррупции и контроля за их исполнением.



