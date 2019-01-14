Мэрия Екатеринбурга призвала эксперта по внутренней политике

Чемпионка мира Ольга Котлярова, которая в октябре 2018 года возглавила информационно-аналитический департамент мэрии Екатеринбурга, не станет начальником новой структуры. Об этом чиновница сообщила на странице в фейсбуке. Ранее администрация сообщала, что информационно-аналитический блок распадется на две части: департамент информационной и отдельно внутренней политики. Котлярова должна была начальствовать в ДВП.

,

Вместо спортсменки администрация выбрала на должность политолога Михаила Коробельниковакоторый в разговоре с журналистом ЕТВ отказался комментировать предстоящее назначение. Он лишь сказал: