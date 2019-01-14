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Мэрия Екатеринбурга призвала эксперта по внутренней политике

12:46, 14 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Спортсменка Ольга Котлярова не будет руководить новым департаментом. Вместо нее должность может занять политолог Михаил Коробельников.

Чемпионка мира Ольга Котлярова, которая в октябре 2018 года возглавила информационно-аналитический департамент мэрии Екатеринбурга, не станет начальником новой структуры. Об этом чиновница сообщила на странице в фейсбуке. Ранее администрация сообщала, что информационно-аналитический блок распадется на две части: департамент информационной и отдельно внутренней политики. Котлярова должна была начальствовать в ДВП.

Вместо спортсменки администрация выбрала на должность политолога Михаила Коробельникова, который в разговоре с журналистом ЕТВ отказался комментировать предстоящее назначение. Он лишь сказал:
Год сурка
ЕТВ перечисляет главные события, которые ждут Екатеринбург в 2019 году.
Разговоры идут, но давайте будем говорить об этом по факту.
Михаил Коробельников
политолог

Напомним, реформы городской власти начались в Екатеринбурге, как только должность главы города занял Александр Высокинский. Так, вице-мэром по благоустройству стал Алексей Бубнов, новым идеологом вместо Сергея Тушина назначили Анатолия Гагарина, вопросами капремонта занялся Алексей Бирюлин, а счетную палату возглавил бывший полицейский Андрей Парунин. Но Александр Высокинский уволил с должности не всех чиновников: он оставил трех женщин из прежней команды.

План развития Екатеринбурга до 2035 года утвердят на год позже 
Александр Высокинский внес изменения.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Политика, Екатеринбург, мэр, Администрация Екатеринбурга, политолог, власть, Михаил Коробельников
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