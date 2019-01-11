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Депутат гордумы Екатеринбурга нажаловался прокуратуре на мэра

11:14, 11 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Александр Высокинский не ответил на запрос Дмитрия Сергина по увольнениям в МУПах.
Депутат гордумы Дмитрий Сергин рассказал, что попросил прокуратуру помочь в общении с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским. Он не отвечает на депутатский запрос уже больше положенных по закону 30 дней.
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Вообще говоря, создан прецедент. Никогда ранее администрация не позволяла себе игнорировать обращения депутатов.
Дмитрий Сергин
депутат Екатеринбургской городской думы
Запрос Дмитрия Сергина касался увольнений в муниципальных предприятиях, которые являются жизнеобеспечивающими для Екатеринбурга. Речь идет о покинувших свои посты директоре и заместителе МУП «Спецавтобаза», а также о замдиректорах «Водоканала».
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Политика, Екатеринбург, мэр, мэрия, гордума, Дмитрий Сергин, Александр Высокинский
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