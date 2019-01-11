Депутат гордумы Екатеринбурга нажаловался прокуратуре на мэра

Александр Высокинский не ответил на запрос Дмитрия Сергина по увольнениям в МУПах.

Депутат гордумы Дмитрий Сергин рассказал , что попросил прокуратуру помочь в общении с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским. Он не отвечает на депутатский запрос уже больше положенных по закону 30 дней.