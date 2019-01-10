Заместитель Куйвашева лишился мандата в Госдуме
13:10, 10 Январь 2019
Коллеги-депутаты лишили Сергея Бидонько статуса народного избранника.
Во время очередного пленарного заседания депутаты Госдумы рассмотрели вопрос о лишении Сергея Бидонько. В начале декабря 2018 он получил пост вице-губернатора Свердловской области. Евгений Куйвашев назначил Бидонько заниматься делами внутренней политики в регионе.
Вопрос рассматривался Госдумой под № 2. О том, что Бидонько подал заявление о прекращении полномочий, депутатам объявил его коллега по фракции «Единая Россия» Отари Аршба. Депутаты проголосовали «за» единогласно (403 человека).
Вопрос рассматривался Госдумой под № 2. О том, что Бидонько подал заявление о прекращении полномочий, депутатам объявил его коллега по фракции «Единая Россия» Отари Аршба. Депутаты проголосовали «за» единогласно (403 человека).
Мандат Сергея Бидонько получит тот, что победит на довыборах по его округу. Это произойдет в сентябре 2019 года. Пока претендентов на мандат Бидонько нет.
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