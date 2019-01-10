Заместитель Куйвашева лишился мандата в Госдуме

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Мандат Сергея Бидонько получит тот , что победит на довыборах по его округу. Это произойдет в сентябре 2019 года. Пока претендентов на мандат Бидонько нет.

Вопрос рассматривался Госдумой под № 2. О томчто Бидонько подал заявление о прекращении полномочийдепутатам объявил его коллега по фракцииЕдиная Россия» Отари Аршба. Депутаты проголосовализа» единогласно403 человека).