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Высокинского включили в попечительский совет «Золотого сечения»

11:42, 27 Декабрь 2018
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Фото: ЕТВ
Проект ранее курировал департамент Ольги Глацких.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев включил мэра Александра Высокинского в состав попечительского совета фонда поддержки талантливых детей «Золотое сечение». Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации региона. Глава Екатеринбурга заменит на этом посту Александра Якоба.

Лагерь «Золотое Сечение» является аналогом президентского проекта «Сириус». Его уральскую версию курировал департамент молодежной политики Ольги Глацких. После высказывания о том, что государство не просило никого рожать, в ведомстве начались проверки. Департамент заподозрили в нецелевом расходовании бюдежетных средств на проведение лагеря для одаренных детей «Золотое сечение». Сама Ольга Глацких после скандального высказывания написала заявление об увольнении. По ее словам, она не хотела подставлять губернатора, на которого после решения сохранить Глацких в составе правительства, набросились фэйки в соцсетях.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Политика, мэр, губернатор, Свердловская область , Екатеринбург, Ольга Глацких, Евгений Куйвашев, Александр Высокинский
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