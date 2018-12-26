Ольга Глацких подала в оставку, чтобы спасти Куйвашева

Чиновница уверена, что поможет добиться успехов тем, кто знает, что на пределе человеческих возможностей можно рассчитывать только на себя.

Напомним, в начале ноября экс-директор департамента молодежной политики прославилась фразой «государство не просило вас рожать», которую обронила на встрече в Кировграде. Скандал вышел на федеральный уровень и девушку отстранили от должности на время внутренней проверки. Ситуацию прокомментировал даже премьер-министр Дмитрий Медведев. Он посоветовал Глацких и другим госработникам «включать мозги». Молодежный союз коммунистов посмеялся над чиновницей и наградил ее статуэткой «Золотая макарошка». Последнее высказывание о Глацких прозвучало от замгубернатора области Сергея Бидонько. Он заявил, что чиновница грубо ошиблась, но за высказывание ее не уволят.