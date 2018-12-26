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Ольга Глацких подала в оставку, чтобы спасти Куйвашева

17:21, 26 Декабрь 2018
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Фото: пресс-служба департамента информполитики Свердловской области
По мнению чиновницы, на главу региона «идет сильнейшее давление из-за постоянно тиражируемых фейков».

Ольга Глацких написала заявление по собственному желанию. Заявление чиновницы опубликовал на своей странице во «Вконтакте» блогер-патриот Сергей Колясников, который ранее брал у Глацких интервью. В интервью блогеру Ольга Вячеславовна сказала, что оставлять госслужбу не собирается.

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Фото: страница Сергея Колясникова / vk.com

Если верить Колясникову, Ольга Глацких решила уйти, чтобы не подставлять губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. По мнению чиновницы, на главу региона «идет сильнейшее давление из-за постоянно тиражируемых фейков». Экс-директор департамента молодежной политики поблагодарила руководителя за то, что он «не сдал ее, а преподал урок государственной мудрости и простой человеческой порядочности». Также Глацких рассказала блогеру, что собирается делать дальше.

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Ольга Глацких
Директор департамента молодежной политики

После ухода с государственной службы я планирую и дальше приносить пользу нашей молодежи — но уже сама, эти проекты и планы пока дело будущего. Я говорила, что не брошу и не предам ребят — так и будет.

Ольга Глацких

Чиновница уверена, что поможет добиться успехов тем, кто знает, что на пределе человеческих возможностей можно рассчитывать только на себя.

Напомним, в начале ноября экс-директор департамента молодежной политики прославилась фразой «государство не просило вас рожать», которую обронила на встрече в Кировграде. Скандал вышел на федеральный уровень и девушку отстранили от должности на время внутренней проверки. Ситуацию прокомментировал даже премьер-министр Дмитрий Медведев. Он посоветовал Глацких и другим госработникам «включать мозги». Молодежный союз коммунистов посмеялся над чиновницей и наградил ее статуэткой «Золотая макарошка». Последнее высказывание о Глацких прозвучало от замгубернатора области Сергея Бидонько. Он заявил, что чиновница грубо ошиблась, но за высказывание ее не уволят.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Политика, Казус Глацких, Екатеринбург, департамент молодежной политики, Свердловская область , Правительство Свердловской области, увольнение, Ольга Глацких
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