Идеолог мэрии объяснил повышение зарплаты Высокинского и его замов

Причин, по которым сотрудникам администрации Екатеринбурга необходимо повысить зарплату, две. Их озвучил вице-мэр по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анатолий Гагарин. Первая: необходимо привести оклады муниципальных служащих в соответствие с зарплатами коллег из других областных центров и областных чиновников. Вторая: с 2013 года зарплаты в мэрии не повышались, а лишь индексировались.

Поэтому, возглавив администрацию Екатеринбурга, Александр Высокинский внес предложение увеличить размеры окладов и премий чиновникам мэрии на стадии формирования бюджета на 2019 год.