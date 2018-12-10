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Идеолог мэрии объяснил повышение зарплаты Высокинского и его замов

13:51, 10 Декабрь 2018
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Анатолий Гагарин считает, что деятельность администрации города должна быть открыта и прозрачна, в том числе, и в финансовых вопросах.

Причин, по которым сотрудникам администрации Екатеринбурга необходимо повысить зарплату, две. Их озвучил вице-мэр по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анатолий Гагарин. Первая: необходимо привести оклады муниципальных служащих в соответствие с зарплатами коллег из других областных центров и областных чиновников. Вторая: с 2013 года зарплаты в мэрии не повышались, а лишь индексировались.

Поэтому, возглавив администрацию Екатеринбурга, Александр Высокинский внес предложение увеличить размеры окладов и премий чиновникам мэрии на стадии формирования бюджета на 2019 год.

Круче пенсии
Как пожилой екатеринбуржец отжимает штанги.
Анатолий Гагарин
вице-мэр по организации общероссийских и международных мероприятий
Если служащему платят мало, он переходит в другую категорию. Например, в областное правительство. Я считаю, что необходимо максимально прозрачно освещать вопросы зарплаты — эта открытость крайне необходима администрации города сейчас. Открытость должна проявляться и в других сферах.
Анатолий Гагарин

Депутаты городской думы поддержали повышение зарплат в структуре администрации. Единственным, кто воздержался от голосования «за» на заседании профильной комиссии, был Дмитрий Сергин.

Дмитрий Сергин
депутат Екатеринбургской городской думы
Все понимаю: в Челябинске и Тюмени зарплаты выше, у нас долгие годы не поднимали и т. д. Да, нужно поднимать. Но, с другой стороны, есть врачи, учителя, нянечки, санитарочки, которым тоже стоило бы повысить зарплату. Давайте на секунду представим… Год назад, когда город решил поднять зарплаты чиновникам, со стороны областного уровня разразились бы гром и молния.
Дмитрий Сергин
Как повышают зарплаты в мэрии
Высокинский запросил для подчиненных правительственные зарплаты
Депутаты без возражений согласились повысить зарплату Высокинскому
Дорогой мэр
Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Политика, зарплата, мэрия, Администрация Екатеринбурга, бюджет, Екатеринбург, Александр Высокинский, Анатолий Гагарин, Дмитрий Сергин
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