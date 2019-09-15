Сотрудников «Дома печати» избили пьяные посетители вечеринки
09:35, 15 Сентябрь 2019
Звукорежиссеру сломали нос, когда он выгружал оборудование.
В Екатеринбурге пьяные посетители напали на сотрудников клуба «Дом Печати». Инцидент произошел во время вечеринки в ночь на 15 сентября. Два звукорежиссера выгружали оборудование на парковке, когда их начали бить двое посетителей. Одному из них сломали нос, другой получил удары в голову. Пострадал также сотрудник службы безопасности. Как сообщил звукоинженер Дмитрий Иваников в Instagram, они с коллегой уже сняли побои, проводится полицейская проверка.
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