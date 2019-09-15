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Сотрудников «Дома печати» избили пьяные посетители вечеринки

09:35, 15 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
Звукорежиссеру сломали нос, когда он выгружал оборудование.
В Екатеринбурге пьяные посетители напали на сотрудников клуба «Дом Печати». Инцидент произошел во время вечеринки в ночь на 15 сентября. Два звукорежиссера выгружали оборудование на парковке, когда их начали бить двое посетителей. Одному из них сломали нос, другой получил удары в голову. Пострадал также сотрудник службы безопасности. Как сообщил звукоинженер Дмитрий Иваников в Instagram, они с коллегой уже сняли побои, проводится полицейская проверка.
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В августе в Екатеринбурге избили актеров «Коляда-театра». Один из пострадавших сообщил, что на них напала компания из восьми человек, на подмогу вышли сотрудники театра. В инциденте также разбираась полиция.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, избиение, вечеринка, клуб, Дом Печати, нападение, Екатеринбург
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