В Кольцово прилетел второй новый Airbus А320neo

Первый лайнер Airbus А320neo «Уральских авиалиний» прибыл в столицу Урала в начале августа. Ранее среди российских компаний такие модели были только в авиапарке S7. Гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов рассказывал, что новые самолеты отправятся в Хабаровск и Владивосток без пересадок.

Кроме того, пассажиры смогут летать до Токио только с одной пересадкой. Модели A320neo позволяют сократить расход топлива на 20%, а выбросы углекислого газа в атмосферу — на пять тысяч тонн по сравнению с классической моделью.

Беспересадочный рейс во Владивосток откроют 18 ноября.

Фото на главной и в тексте: Станислав Сергеевич / пресс-служба Кольцово