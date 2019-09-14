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В Кольцово прилетел второй новый Airbus А320neo

12:49, 14 Сентябрь 2019
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Фото: Станислав Сергеевич / пресс-служба Кольцово
Самолет «Уральских авиалиний» уже отправился к Черному морю.

Накануне в Екатеринбург прилетел второй Airbus А320neo, который взяли в лизинг «Уральские авиалинии». Утром «свежий» лайнер отправился к Черному морю в Сочи, сообщили ЕТВ в пресс-службе аэропорта Кольцово. В новый самолет сели 172 пассажира.

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Первый лайнер Airbus А320neo «Уральских авиалиний» прибыл в столицу Урала в начале августа. Ранее среди российских компаний такие модели были только в авиапарке S7. Гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов рассказывал, что новые самолеты отправятся в Хабаровск и Владивосток без пересадок.

Кроме того, пассажиры смогут летать до Токио только с одной пересадкой. Модели A320neo позволяют сократить расход топлива на 20%, а выбросы углекислого газа в атмосферу — на пять тысяч тонн по сравнению с классической моделью.

Беспересадочный рейс во Владивосток откроют 18 ноября.

Фото на главной и в тексте: Станислав Сергеевич / пресс-служба Кольцово

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, A320neo, самолет, Уральские авиалинии , лайнер, Кольцово, Свердловская область , Екатеринбург
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