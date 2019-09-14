В Екатеринбурге на два дня отключат телевышку

Екатеринбургскую телевышку на Луначарского, 212 отключат на два дня. Там пройдут технические работы. Поэтому 16 и 17 сентября с 9:00 до 17:00 жители уральской столицы не смогут посмотреть и послушать некоторые теле- и радиоканалы.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского филиала РТРС, уральцам будут недоступны пакеты цифровых эфирных программ РТРС-1, в который входят «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург — 5 канал», «Россия 24», «Россия-К», «Карусель», «ТВ Центр», «Общественное телевидение России», и РТРС-2 с каналами «Рен-ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», «ТНТ», «Муз-ТВ».

Кроме того, екатеринбуржцы не смогут посмотреть аналоговые телепрограммы 12 ТВК телеканал «Че» и РВ-программы: «Радио России», «Маяк», «Вести FM», «Орфей», телеканал «Че», «Воскресение», «Звезда FM», «Хит FM», «Серебряный дождь», «Дети FM», «Комсомольская правда», «Спорт FM», «Вера», «Наше радио», Comedy radio, «Дорожное радио», «Форум» и радио «Екатеринбург». Кабельные сети Екатеринбурга будут работать без перерыва.