Прокуратура проверяет ТЮЗ из-за спектакля с изнасилованием

Свердловская прокуратура начала проверку в Театре юного зрителя в Екатеринбурге из-за спектакля с изнасилованием. Речь идет о постановке «Ревизор», которую показывали в рамках фестиваля «Реальный театр» с 6 по 13 сентября. По сценарию Хлестаков срывает со своей невесты Марии одежду и кидает на постель, а затем насилует ее под одеялом. Одна из посетителей спектакля пожаловалась, что это видели дети.

В пресс-службе региональной прокуратуры ЕТВ подтвердили информацию о проверке, но добавили, что выводы делать рано. Результаты появятся, как только сотрудники ведомства закончат проверку. Директор «Реального театра» Олег Лоевский отметил, что на билетах стояла маркировка 18+. Кроме того, возрастное ограничение было и в афише: