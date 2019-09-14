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Прокуратура проверяет ТЮЗ из-за спектакля с изнасилованием

11:12, 14 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Постановку «Ревизор» показывали в рамках фестиваля «Реальный театр». На билетах стояла отметка 18+.

Свердловская прокуратура начала проверку в Театре юного зрителя в Екатеринбурге из-за спектакля с изнасилованием. Речь идет о постановке «Ревизор», которую показывали в рамках фестиваля «Реальный театр» с 6 по 13 сентября. По сценарию Хлестаков срывает со своей невесты Марии одежду и кидает на постель, а затем насилует ее под одеялом. Одна из посетителей спектакля пожаловалась, что это видели дети.

В пресс-службе региональной прокуратуры ЕТВ подтвердили информацию о проверке, но добавили, что выводы делать рано. Результаты появятся, как только сотрудники ведомства закончат проверку. Директор «Реального театра» Олег Лоевский отметил, что на билетах стояла маркировка 18+. Кроме того, возрастное ограничение было и в афише:

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Фото: скриншот афиши «Реального театра» на сайте ТЮЗа / uraltuz.ru/theater

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, прокуратура Свердловской области, спектакль, изнасилование, ТЮЗ, скандал, Екатеринбург
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