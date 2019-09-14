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На дороге в Екатеринбург инспекторы ДПС забраковали 24 автобуса

15:14, 14 Сентябрь 2019
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Фото: отделение пропаганды свердловской ГИБДД
На водителей составили 74 административных протокола.

Свердловская госавтоинспекция проверила междугородние автобусы на подъезде к Екатеринбургу. Инспекторы ДПС остановили 24 автобуса с неисправностями, которые затем эвакуировали на специальную стоянку. Кроме того, в четырех случаях автобусы ездили без техосмотра, три машины не имели лицензии на перевозку, еще в двух автомобилях незаконно изменили оснащение.

За весь рейд инспекторы составили 74 административный протокол. Как сообщили ЕТВ в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области, отвечать за нарушения будут 30 должностных лиц.

Накануне ЕТВ публиковал статистику об авариях с детьми. С начала 2019 года ГИБДД насчитала 109 аварий с несовершеннолетними пассажирами. В них пострадали 126 ребят.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, проверка, автобусы, ДПС, инспекция, ГИБДД, рейд, Свердловская область , Екатеринбург
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