Екатеринбурженка взяла титул второй вице-мисс на «Невской красе»

Екатеринбурженка-колясочница Виолетта Журавская взяла титул второй вице-мисс на конкурсе для девушек-инвалидов «Невская краса». Также Виолетта получила специальный приз за национальный костюм и номинацию «Мисс целеустремленность». Об успехах екатеринбурженки рассказала в Facebook Екатерина Николаева, которая сопровождала девушку на протяжении всего конкурса.

Николаева объяснила, чем костюм победительницы запомнился жюри: «Костюм Виолетты посвящен столице Урала — городу Екатеринбургу. Город стоит на границе Европы и Азии, и вобрал только лучшее от обоих культур. В оформлении костюма использованы элементы герба города». На головном уборе есть башенная корона на лавровом венке, что говорит о статусе Екатеринбурга как административного центра. На рукавах можно увидеть гербовые символы города: медведя и соболя в беличьих ошейниках с золотом. Декор, по словам Екатерины Николаевой, символизирует изящество и богатство уральских мастеров. В частности, синяя отделка, которая идет по низу сарафана, отсылает нас к реке Исеть. А теперь полюбуйтесь сами на этот шикарный костюм: