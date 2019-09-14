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Екатеринбурженка взяла титул второй вице-мисс на «Невской красе»

11:50, 14 Сентябрь 2019
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Фото: Facebook Екатерины Николаевой
Виолетта Журавская приняла участие в конкурсе для девушек-инвалидов.

Екатеринбурженка-колясочница Виолетта Журавская взяла титул второй вице-мисс на конкурсе для девушек-инвалидов «Невская краса». Также Виолетта получила специальный приз за национальный костюм и номинацию «Мисс целеустремленность». Об успехах екатеринбурженки рассказала в Facebook Екатерина Николаева, которая сопровождала девушку на протяжении всего конкурса.

Николаева объяснила, чем костюм победительницы запомнился жюри: «Костюм Виолетты посвящен столице Урала — городу Екатеринбургу. Город стоит на границе Европы и Азии, и вобрал только лучшее от обоих культур. В оформлении костюма использованы элементы герба города». На головном уборе есть башенная корона на лавровом венке, что говорит о статусе Екатеринбурга как административного центра. На рукавах можно увидеть гербовые символы города: медведя и соболя в беличьих ошейниках с золотом. Декор, по словам Екатерины Николаевой, символизирует изящество и богатство уральских мастеров. В частности, синяя отделка, которая идет по низу сарафана, отсылает нас к реке Исеть. А теперь полюбуйтесь сами на этот шикарный костюм:

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Фото: Facebook Екатерины Николаевой

Для участия в конкурсе «Невская краса» Виолетта Журавская сняла видео, в котором рассказала, что Екатеринбург не приспособлен для инвалидов. Но, несмотря на это, девушка стала мастером спорта по спортивному ориентированию, прошла обучение в школе моделей и за год приняла участие в трех показах. Вместе с тем, она работает интернет-маркетологом в фонде Антона Шипулина.

«Теперь моя цель — открыть в Екатеринбурге школу танцев для девушек на колясках, чтобы все желающие могли попробовать что-то новое и выразить себя. Нет сомнений, что это произойдет, ведь людей определяют не физические возможности, а амбиции, сила духа и воля к победе», — сообщила Виолетта.

«Невская краса» не первый конкурс Виолетты Журавской. Ранее екатеринбурженка участвовала в конкурсе для девушек с пышными формами «Мисс Plus Size Model».

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, колясочники, инвалиды, конкурс красоты, Невская краса, Свердловская область , Екатеринбург
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