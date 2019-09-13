Возле парка Павлика Морозова в Екатеринбурге на месяц закроют улицу

В Екатеринбурге до 30 октября закроют движение транспорта по улице Сад имени Павлика Морозова. Энергетики будут работать на участке от Белинского до дома № 16/18б по Декабристов, сообщили в пресс-службе мэрии. Автомобилистам предлагают объезжать по Белинского, Декабристов, Тверитина и Луначарского. Посмотрите на карту.