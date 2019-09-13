Возле парка Павлика Морозова в Екатеринбурге на месяц закроют улицу
11:00, 13 Сентябрь 2019
Энергетики будут менять трубы до 30 октября.
В Екатеринбурге до 30 октября закроют движение транспорта по улице Сад имени Павлика Морозова. Энергетики будут работать на участке от Белинского до дома № 16/18б по Декабристов, сообщили в пресс-службе мэрии. Автомобилистам предлагают объезжать по Белинского, Декабристов, Тверитина и Луначарского. Посмотрите на карту.
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Центральная аллея в парке Павлика Морозова будет закрыта для пешеходов до 15 сентяюря. Специалисты ЕТК должны были увеличить диаметр трубы. На время работ пришлось разобрать тротуарную плитку, выкопать пять тополей и несколько метров кизильника. После окончания работ растения будут высаживать снова. Окончательно восстановить аллею должны до 10 октября.
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