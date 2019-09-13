В Свердловской области с начала года в аварии попали 126 детей

На дорогах Свердловской области с начала 2019 года произошло 109 аварий с участием детей. В них пострадали 12 малышей. Как рассказали ЕТВ в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области, в 15 случаях водители перевозили детей с нарушениями.

Кроме того, инспекторы подвели итоги рейда, который проходил с 6 по 9 сентября. За четыре дня ГИБДД остановила 946 нарушителей, из них 127 екатеринбуржцев.

Всего в 2019 году за игнорирование детских кресел поплатились 13 тысяч свердловских водителей. Еще 145 тысяч уральцев оштрафовали за то, что они не пристегивались.



