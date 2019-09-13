В Кольцово могут поставить памятник Акинфию Демидову
В аэропорту Кольцово может появиться памятник уральскому промышленнику Акинфию Демидову. Памятник предложили установить владельцы екатеринбургского аэропорта, рассказал в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Монумент хотят разместить у здания аэровокзала.
Куйвашев уточнил, что бюджетные деньги на памятник не потратят, и спросил мнение уральцев. «Что вы думаете об этом? Хотели бы вы видеть такой памятник в Кольцово?» — сказал глава региона. Оставлять свои пожелания можно в профиле Евгения Куйвашева в Instagram.
В декабре 2018 года Кольцово получил имя Акинфия Демидова. Известного промышленника выбрали с помощью голосования. В опросе россияне могли проголосовать за имена для всех аэропортов страны. В тройку самых популярных имен для Кольцово вошли Бажов, Демидов и Жуков. Демидов вырвался вперед, набрав 36% голосов.
Председатель УрО РАН Валерий Чарушин одобрил выбор имени для екатеринбургского аэровокзала. По мнению ученого, гостям Екатеринбурга, получающим одноименную премию, будет приятно приземляться в воздушной гавани, которая носит имя основателя уральской промышленности.