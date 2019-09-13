В Кольцово могут поставить памятник Акинфию Демидову

В декабре 2018 года Кольцово получил имя Акинфия Демидова. Известного промышленника выбрали с помощью голосования. В опросе россияне могли проголосовать за имена для всех аэропортов страны. В тройку самых популярных имен для Кольцово вошли Бажов, Демидов и Жуков. Демидов вырвался вперед, набрав 36% голосов.

Председатель УрО РАН Валерий Чарушин одобрил выбор имени для екатеринбургского аэровокзала. По мнению ученого, гостям Екатеринбурга, получающим одноименную премию, будет приятно приземляться в воздушной гавани, которая носит имя основателя уральской промышленности.