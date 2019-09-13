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В Кольцово могут поставить памятник Акинфию Демидову

13:46, 13 Сентябрь 2019
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Гроот Георг Кристофор. Портрет Акинфия Демидова
Фото: Нижнетагильский музей-заповедник
Ранее екатеринбургскому аэропорту дали имя известного промышленника.

В аэропорту Кольцово может появиться памятник уральскому промышленнику Акинфию Демидову. Памятник предложили установить владельцы екатеринбургского аэропорта, рассказал в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Монумент хотят разместить у здания аэровокзала.

Куйвашев уточнил, что бюджетные деньги на памятник не потратят, и спросил мнение уральцев. «Что вы думаете об этом? Хотели бы вы видеть такой памятник в Кольцово?» — сказал глава региона. Оставлять свои пожелания можно в профиле Евгения Куйвашева в Instagram.

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Как вы знаете, в этом году екатеринбургский аэропорт Кольцово получил имя уральского промышленника Акинфия Демидова. Это решение стало результатом народного голосования. Теперь владельцы аэропорта, холдинг «Аэропорты Регионов», вышли с предложением установить памятник Акинфию Демидову возле здания аэровокзала. Я бы хотел обсудить эту идею с жителями Екатеринбурга и Свердловской области. Что вы думаете об этом? Хотели бы вы видеть такой памятник в Кольцово? Уточню, что бюджетных денег на это не потребуется. Пишите ваши мысли в комментариях.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

В декабре 2018 года Кольцово получил имя Акинфия Демидова. Известного промышленника выбрали с помощью голосования. В опросе россияне могли проголосовать за имена для всех аэропортов страны. В тройку самых популярных имен для Кольцово вошли Бажов, Демидов и Жуков. Демидов вырвался вперед, набрав 36% голосов.

Председатель УрО РАН Валерий Чарушин одобрил выбор имени для екатеринбургского аэровокзала. По мнению ученого, гостям Екатеринбурга, получающим одноименную премию, будет приятно приземляться в воздушной гавани, которая носит имя основателя уральской промышленности.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Кольцово, Свердловская область , имя, памятник, промышленник
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