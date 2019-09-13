В Екатеринбурге нашли школьницу, которая сбежала от мамы у ТЦ

В Екатеринбурге нашли 13-летнюю школьницу Ангелину Реук, которая сбежала от мамы 10 сентября. Вчера в полицию позвонила женщина и сообщила, что девочка сбежала от нее у ТЦ «Белка Маркет» на Космонавтов, 86 и не появилась дома. О поиске ребенка рассказали СМИ, и Ангелина вернулась к маме. Информацию о том, что девочка нашлась, подтвердили в УМВД по Екатеринбургу.

В начале сентября в уральской столице пропал еще один подросток. 13-летний Вячеслав Садыков ушел из школы и не добрался до дома. Мама ждала сына до вечера, думая, что он гуляет. При этом школьник выключил телефон в 14 часов и не вышел на связь.