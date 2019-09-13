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В Екатеринбурге нашли школьницу, которая сбежала от мамы у ТЦ

08:42, 13 Сентябрь 2019
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Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
Девочка пропала 10 сентября.

В Екатеринбурге нашли 13-летнюю школьницу Ангелину Реук, которая сбежала от мамы 10 сентября. Вчера в полицию позвонила женщина и сообщила, что девочка сбежала от нее у ТЦ «Белка Маркет» на Космонавтов, 86 и не появилась дома. О поиске ребенка рассказали СМИ, и Ангелина вернулась к маме. Информацию о том, что девочка нашлась, подтвердили в УМВД по Екатеринбургу.

В начале сентября в уральской столице пропал еще один подросток. 13-летний Вячеслав Садыков ушел из школы и не добрался до дома. Мама ждала сына до вечера, думая, что он гуляет. При этом школьник выключил телефон в 14 часов и не вышел на связь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, УМВД по Екатеринбургу, школьница, пропал ребенок, поиски, Свердловская область , Екатеринбург
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