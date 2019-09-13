В Екатеринбурге на турнире ММА выступит боец, победивший рак
Турнир смешанных единоборств RCC: Russian Cagefighting Championship пройдет в субботу, 14 сентября. На нем сойдутся 24 бойца из России, Швейцарии, Бразилии и Украины.
Турнир откроет поединок между Натальей Дьячковой и Марией Здирок. Россиянки ранее провели лишь по одному поединку на профессиональном уровне. Но на любительском у них больше заслуг: Дьячкова, например, выиграла чемпионат мира по кикбоксингу.
Уралец Олег Оленичев, оправившийся после рака, выйдет на ринг против омича Александра Подмарева. Его противник, как и он сам, входит в топ-50 сильнейших бойцов в легком весе. Злокачественная опухоль появилась на руке Оленичева еще в начале карьеры бойца. В Свердловском областном онкологическом диспансере собирались ампутировать руку — опухоль приросла к кости. Но во время операции хирурги скорректировали диагноз: обошлось без ампутации и боец смог пойти на поправку.
Впрочем, не менее интересен бой между уральцем Михаилом Рагозиным и швейцарцем Ясуби Эномото. «Я следил за Эномото еще до старта своей профессиональной карьеры. Я смотрел его бой за титул чемпиона M1 по телевизору и мечтал выступать сам. Сейчас наступил тот момент, когда мы встретимся с ним в клетке», — признался Рагозин. По словам «Уральского медведя», швейцарца считают фаворитом в бою — он уже завоевывал титул чемпиона и не имел простоев в карьере.
Завсегдатаи турнира ждут бой-реванш между Василием Курочкиным и Максимом Коноваловым. В мае их первый поединок стал самым кровавым за всю историю RCC. Тогда оба бойца ушли с ничьей.
RCC начнется в 17:00 в академии единоборств Российской медной компании на Шейнкмана, 121А.