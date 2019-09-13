В Екатеринбурге на турнире ММА выступит боец, победивший рак

Впрочем, не менее интересен бой между уральцем Михаилом Рагозиным и швейцарцем Ясуби Эномото. «Я следил за Эномото еще до старта своей профессиональной карьеры. Я смотрел его бой за титул чемпиона M1 по телевизору и мечтал выступать сам. Сейчас наступил тот момент, когда мы встретимся с ним в клетке», — признался Рагозин. По словам «Уральского медведя», швейцарца считают фаворитом в бою — он уже завоевывал титул чемпиона и не имел простоев в карьере.

Завсегдатаи турнира ждут бой-реванш между Василием Курочкиным и Максимом Коноваловым. В мае их первый поединок стал самым кровавым за всю историю RCC. Тогда оба бойца ушли с ничьей.

RCC начнется в 17:00 в академии единоборств Российской медной компании на Шейнкмана, 121А.

Фото на главной и в тексте: пресс-служба турнира RCC: Russian Cagefighting Championship