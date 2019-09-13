У пятерых свердловчан нашли килограмм наркотиков
16:52, 13 Сентябрь 2019
Курьерам грозит до 20 лет лишения свободы. Среди них есть 17-летняя девушка.
Пятерых жителей Каменска-Уральского обвинили в незаконном сбыте наркотиков. По версии следствия, организатор незаконного бизнеса открыл интернет магазин и нанял пятерых человек, которые фасовали для него товар и делали закладки на территории города. Среди курьеров была и 17-летняя девушка, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Рекламу интернет-магазина размещали на фасадах зданий, наркотики покупали в Новосибирске. Участники сообщества никогда не встречались лично, все договоренности были в интернете. Во время предварительного следствия в их тайнике нашли 1,1 килограмма наркотиков. Прокуратура Каменска-Уральского уже утвердила заключение по уголовному делу. Пятерым участникам предъявили обвинение по двум статьям: покушение и сбыт наркотических средств. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
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