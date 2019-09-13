У пятерых свердловчан нашли килограмм наркотиков 

Пятерых жителей Каменска-Уральского обвинили в незаконном сбыте наркотиков. По версии следствия , организатор незаконного бизнеса открыл интернет магазин и нанял пятерых человек , которые фасовали для него товар и делали закладки на территории города. Среди курьеров была и 17-летняя девушка , сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



