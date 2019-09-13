Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Первую выставку в «Эрмитаж — Урал» откроют осенью 2020 года

14:30, 13 Сентябрь 2019
ffff.jpg

Фото: Мария Войнакова, ЕТВ

ЕТВ рассказывает, как идет реконструкция музея на Вайнера, 11.
Строительство нового корпуса «Эрмитаж — Урал» на Вайнера, 11 завершится во втором квартале 2020 года. Вице-мэр Алексей Бирюлин сообщил, что сейчас рабочие начинают монтируют каркас пристроя, который будет соединяться с основным зданием переходами. На первом этаже разместят административные помещения, а на остальных разместят экспозицию из хранилища музея. «Думаю, на ближайшие 100 лет экспонатов нам хватит», — сообщил он.

Первую выставку с экспонатами питерского «Эрмитажа» планируют открыть уже осенью 2020 года. Меняться она будет каждые полгода.Следом за Екатеринбургом центры «Эрмитажа» откроют во Владивостоке, Калуге, Москве и Барселоне.
«Крик Карполя — как холодный душ»
ЕТВ поговорил с нападающей «Уралочки» Анной Климец — о Карполе, Екатеринбурге и волейболе.
Соглашение о строительстве центра подписали еще в 2014 году. Администрация Екатеринбурга четыре раза пыталась найти подрядчика, но никто не подавал заявки на конкурс. Депутат Владимир Крицкий объяснил, что застройщики не хотят браться за работу из-за заниженной сметы, которая не отражает затраты на строительство. Победителем тендера в итоге стал «Атомстройкомплекс», у которого есть лицензия на работу с объектам культурного наследия. Стоимость реконструкции — 217 миллионов рублей. Екатеринбургский художественный музей начал работу в 1936 году. В военные годы в него перевезли всю экспозицию «Эрмитажа» — больше миллиона экземпляров. Потом они вернулись обратно в Санкт- Петербург. «Екатеринбург должен быть известен не только убийством царя, но и как город, который спас «Эрмитаж», — заявил руководитель музея.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Первую выставку в «Эрмитаж — Урал» откроют осенью 2020 года »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Разговор с Юлием Гусманом
13 сентября в 19:30
С Юлий Гусман
Андрей Бриль. Другой взгляд на прошлое и будущее России
13 сентября в 19:00
С Андрей Бриль
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.