Первую выставку в «Эрмитаж — Урал» откроют осенью 2020 года
14:30, 13 Сентябрь 2019
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
ЕТВ рассказывает, как идет реконструкция музея на Вайнера, 11.
Строительство нового корпуса «Эрмитаж — Урал» на Вайнера, 11 завершится во втором квартале 2020 года. Вице-мэр Алексей Бирюлин сообщил, что сейчас рабочие начинают монтируют каркас пристроя, который будет соединяться с основным зданием переходами. На первом этаже разместят административные помещения, а на остальных разместят экспозицию из хранилища музея. «Думаю, на ближайшие 100 лет экспонатов нам хватит», — сообщил он.
Первую выставку с экспонатами питерского «Эрмитажа» планируют открыть уже осенью 2020 года. Меняться она будет каждые полгода.Следом за Екатеринбургом центры «Эрмитажа» откроют во Владивостоке, Калуге, Москве и Барселоне.
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Соглашение о строительстве центра подписали еще в 2014 году. Администрация Екатеринбурга четыре раза пыталась найти подрядчика, но никто не подавал заявки на конкурс. Депутат Владимир Крицкий объяснил, что застройщики не хотят браться за работу из-за заниженной сметы, которая не отражает затраты на строительство. Победителем тендера в итоге стал «Атомстройкомплекс», у которого есть лицензия на работу с объектам культурного наследия. Стоимость реконструкции — 217 миллионов рублей. Екатеринбургский художественный музей начал работу в 1936 году. В военные годы в него перевезли всю экспозицию «Эрмитажа» — больше миллиона экземпляров. Потом они вернулись обратно в Санкт- Петербург. «Екатеринбург должен быть известен не только убийством царя, но и как город, который спас «Эрмитаж», — заявил руководитель музея.
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