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Первую выставку с экспонатами питерского « Эрмитажа» планируют открыть уже осенью 2020 года. Меняться она будет каждые полгода. Следом за Екатеринбургом центры « Эрмитажа» откроют во Владивостоке , Калуге , Москве и Барселоне.

Строительство нового корпусаЭрмитаж — Урал» на Вайнера11 завершится во втором квартале 2020 года. Вице-мэр Алексей Бирюлин сообщилчто сейчас рабочие начинают монтируют каркас пристроякоторый будет соединяться с основным зданием переходами. На первом этаже разместят административные помещенияа на остальных разместят экспозицию из хранилища музея.», — сообщил он.