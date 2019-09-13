Минздрав РФ озвучил итоги проверки после увольнения уральских хирургов

Минздрав РФ озвучил итоги проверки, которую провели после попытки массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле. В федеральном ведомстве указали на неэффективность кадровой политики в регионе. Об этом сообщили на заседании рабочей группы в полпредстве. «В области нет актуального мониторинга движения медицинских кадров с учетом лечебных нагрузок, заработной платы, потребности в специалистах и перспективных планов в их подготовке», — цитирует ТАСС помощницу полномочного представителя президента Анну Ленскую.

Министру Здравоохранения Свердловской области Андрею Цветкову указали на нехватку медицинских кадров, хотя в Екатеринбурге и находится профильный университет. Также оказалось, что региональное министерство три года не подавало заявки на финансирование бюджетных мест в ординатуре, главврачи больниц не обучались менеджменту, Также в федеральном ведомстве потребовали привести работу хирургической службы в соответствие с федеральной. Следующее заседание рабочей группы пройдет в октябре. Там будут обсуждать результаты проверки Росздравнадзора и прокуратуры.