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Минздрав РФ озвучил итоги проверки после увольнения уральских хирургов

10:15, 13 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
Министру Цветкову указали на плохую работу с кадрами.

Минздрав РФ озвучил итоги проверки, которую провели после попытки массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле. В федеральном ведомстве указали на неэффективность кадровой политики в регионе. Об этом сообщили на заседании рабочей группы в полпредстве. «В области нет актуального мониторинга движения медицинских кадров с учетом лечебных нагрузок, заработной платы, потребности в специалистах и перспективных планов в их подготовке», — цитирует ТАСС помощницу полномочного представителя президента Анну Ленскую.

Министру Здравоохранения Свердловской области Андрею Цветкову указали на нехватку медицинских кадров, хотя в Екатеринбурге и находится профильный университет. Также оказалось, что региональное министерство три года не подавало заявки на финансирование бюджетных мест в ординатуре, главврачи больниц не обучались менеджменту, Также в федеральном ведомстве потребовали привести работу хирургической службы в соответствие с федеральной. Следующее заседание рабочей группы пройдет в октябре. Там будут обсуждать результаты проверки Росздравнадзора и прокуратуры.

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Несколько недель назад все хирурги тагильской ГКБ № 1 во главе с заведующим отделения написали заявления об увольнении. Главными причинами такого поступка они назвали большую нагрузку и низкие зарплаты. Скандал быстро дошел до Кремля, после чего губернатор Куйвашев вызвал из отпуска министра здравоохранения Андрея Цветкова (который отделался выговором) и созвал срочное совещание. В больницах города начались проверки. Спецкомиссию в город направил федеральный Минздрав. Главврачей ГКБ № 1 и Демидовской больницы, откуда хирурги уволились годом ранее, отстранили от должности. А всех хирургов — уговорили остаться.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, минздрав, врачи, здравоохранение, Свердловская область , Екатеринбург
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