Ледовый каток в «Екатеринбург-ЭКСПО» оборудуют за 69 миллионов

Центр подготовки спортивных команд Свердловской области ищет поставщика, который привезет оборудование для ледового катка в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». На поставку оборудования потратят 69 миллионов рублей. Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок.

Подрядчик поставит в «Екатеринбург-ЭКСПО» охлаждаемые плиты, хоккейные борты, холодильник и две специальных системы: для таяния снеговой стружки и осушки воздуха. Ледовый корт дополнит две площадки, которые монтируют для Центра подготовки спортивных сборных команд ежегодно.

Победителя аукциона выберут 28 сентября.