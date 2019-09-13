Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Ледовый каток в «Екатеринбург-ЭКСПО» оборудуют за 69 миллионов

13:17, 13 Сентябрь 2019
skates-2176562_960_720.jpg
Фото: pixabay
Центр подготовки спортивных сборных команд ищет поставщика, который привезет все необходимое для площадки.

Центр подготовки спортивных команд Свердловской области ищет поставщика, который привезет оборудование для ледового катка в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». На поставку оборудования потратят 69 миллионов рублей. Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок.

Подрядчик поставит в «Екатеринбург-ЭКСПО» охлаждаемые плиты, хоккейные борты, холодильник и две специальных системы: для таяния снеговой стружки и осушки воздуха. Ледовый корт дополнит две площадки, которые монтируют для Центра подготовки спортивных сборных команд ежегодно.

Победителя аукциона выберут 28 сентября.

«Крик Карполя — как холодный душ»
ЕТВ поговорил с нападающей «Уралочки» Анной Климец — о Карполе, Екатеринбурге, Белоруссии.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Ледовый каток в «Екатеринбург-ЭКСПО» оборудуют за 69 миллионов»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Екатеринбург, Екатеринбург Экспо, спорт, каток, фигурист, Центр подготовки спортивных сборных команд, госзакупки
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Разговор с Юлием Гусманом
13 сентября в 19:30
С Юлий Гусман
На сцене
Новый сезон в Театре оперы и балета
Новый сезон в Театре оперы и балета
От Светланы Зенковой
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.