Ледовый каток в «Екатеринбург-ЭКСПО» оборудуют за 69 миллионов
13:17, 13 Сентябрь 2019
Центр подготовки спортивных сборных команд ищет поставщика, который привезет все необходимое для площадки.
Центр подготовки спортивных команд Свердловской области ищет поставщика, который привезет оборудование для ледового катка в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». На поставку оборудования потратят 69 миллионов рублей. Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок.
Подрядчик поставит в «Екатеринбург-ЭКСПО» охлаждаемые плиты, хоккейные борты, холодильник и две специальных системы: для таяния снеговой стружки и осушки воздуха. Ледовый корт дополнит две площадки, которые монтируют для Центра подготовки спортивных сборных команд ежегодно.
Победителя аукциона выберут 28 сентября.
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