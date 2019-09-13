Китайских студентов УрФУ оставили ночевать у главного корпуса вуза

Иностранные студенты УрФУ ночевали у главного корпуса вуза на Мира, 19. Один из студентов с именем Zhang Xiangyang во «Вконтакте» написал, что в 23 часа, когда екатеринбуржцы легли спать, приезжие студенты ждали, когда их заселят в общежитие. По словам Zhang, теперь в УрФУ учатся две тысячи иностранцев, но в один день в общежития селят только 30 студентов.

«В Китае есть пословица — разве не радостно встретить гостей, прибывших издалека? Это не человечное отношение к гостям. Они смогли бы в родине спокойно учиться, работать и жить, но решили приехать сюда за учебой, потому что русская культура их привлек сюда», — написал Zhang Xiangyang [пунктуация автора сохранена — прим. ЕТВ]. Студент добавил, что абитуриенты не ожидали, что попадут в такую ситуацию.