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Китайских студентов УрФУ оставили ночевать у главного корпуса вуза

16:02, 13 Сентябрь 2019
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Фото: Zhang Xiangyang во «Вконтакте»
Приезжих не заселили в общежитие, поэтому они остались на улице.

Иностранные студенты УрФУ ночевали у главного корпуса вуза на Мира, 19. Один из студентов с именем Zhang Xiangyang во «Вконтакте» написал, что в 23 часа, когда екатеринбуржцы легли спать, приезжие студенты ждали, когда их заселят в общежитие. По словам Zhang, теперь в УрФУ учатся две тысячи иностранцев, но в один день в общежития селят только 30 студентов.

«В Китае есть пословица — разве не радостно встретить гостей, прибывших издалека? Это не человечное отношение к гостям. Они смогли бы в родине спокойно учиться, работать и жить, но решили приехать сюда за учебой, потому что русская культура их привлек сюда», — написал Zhang Xiangyang [пунктуация автора сохранена — прим. ЕТВ]. Студент добавил, что абитуриенты не ожидали, что попадут в такую ситуацию.

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В пресс-службе УрФУ объяснили ЕТВ, что китайцы прилетели в Екатеринбург поздно, и к тому моменту у сотрудников вуза закончился рабочий день. Приезжих студентов уже расселили.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, общежитие, студенты, китайские студенты, Китай, УрФУ, Свердловская область , Екатеринбург
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