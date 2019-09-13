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Екатеринбуржец с долгами лишился иномарки, припарковавшись у налоговой

09:33, 13 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
Мужчина задолжал 180 тысяч и не спешил их возвращать.
Судебные приставы Орджоникидзевского района арестовали иномарку, которая была припаркована возле Федеральной налоговой службы. Оказалось, что ее владелец задолжал 184 тысячи рублей. Большую часть долга как раз составляли налоговые платежи, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Выплачивать сумму мужчина не хотел, поэтому приставы стали действовать жестко. В собственности должника оказался автомобиль Mitsubishi Pajero, который и было решено арестовать. Если владелец не погасит долг, то его авто спустят на торгах Росимущества.

Недавно приставы Нижнего Тагила арестовали у местного жителя Land Cruiser 200 за долги в четыре миллиона рублей. Мужчина не заплатил 3,3 миллиона за коммуналку, 640 тысяч рублей налогов, а также пожалел денег банкам.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, машина, долги, судебные приставы, Екатеринбург
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