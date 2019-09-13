Екатеринбуржец с долгами лишился иномарки, припарковавшись у налоговой

Судебные приставы Орджоникидзевского района арестовали иномарку , которая была припаркована возле Федеральной налоговой службы. Оказалось , что ее владелец задолжал 184 тысячи рублей. Большую часть долга как раз составляли налоговые платежи , сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Выплачивать сумму мужчина не хотел , поэтому приставы стали действовать жестко. В собственности должника оказался автомобиль Mitsubishi Pajero, который и было решено арестовать. Если владелец не погасит долг , то его авто спустят на торгах Росимущества.



