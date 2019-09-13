Екатеринбург попал в десятку городов, в которых обновят транспорт

Екатеринбург может стать одним из десяти российских городов, в которых обновят общественный транспорт. Правительство уже обсуждает этот масштабный проект. Инициатором идеи стал ВЭБ, который рассчитывает получить деньги на инициативу от Фонда национального благосостояния, пишет «Коммерсант».

На старте в программу войдут десять городов, среди которых Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Саратов, Тверь, Волгоград, Воронеж, Челябинск, Новосибирск и Казань. В них инвестируют 340 миллиардов рублей, но в дальнейшем программу могут расширить до тысячи городов и увеличить финансирование до 2,1 триллиона.

В первой десятке городов планируют потратить 196 миллиардов на закупку 5,9 тысячи автобусов, полторы тысячи трамвайных вагонов и 1,3 тысячи троллейбусов. Еще 112 миллиардов пойдут на реконструкцию инфраструктуры. Всего до 2035 года в российские города поступят 95,7 тысячи автобусов, 6,5 тысячи троллейбусов, 6,7 тысячи трамвайных вагонов и 3,5 тысячи электробусов.