Екатеринбург попал в десятку городов, в которых обновят транспорт
Екатеринбург может стать одним из десяти российских городов, в которых обновят общественный транспорт. Правительство уже обсуждает этот масштабный проект. Инициатором идеи стал ВЭБ, который рассчитывает получить деньги на инициативу от Фонда национального благосостояния, пишет «Коммерсант».
На старте в программу войдут десять городов, среди которых Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Саратов, Тверь, Волгоград, Воронеж, Челябинск, Новосибирск и Казань. В них инвестируют 340 миллиардов рублей, но в дальнейшем программу могут расширить до тысячи городов и увеличить финансирование до 2,1 триллиона.
В первой десятке городов планируют потратить 196 миллиардов на закупку 5,9 тысячи автобусов, полторы тысячи трамвайных вагонов и 1,3 тысячи троллейбусов. Еще 112 миллиардов пойдут на реконструкцию инфраструктуры. Всего до 2035 года в российские города поступят 95,7 тысячи автобусов, 6,5 тысячи троллейбусов, 6,7 тысячи трамвайных вагонов и 3,5 тысячи электробусов.
Чтобы реализовать идею, необходим льготный лизинг или банковское кредитование со ставкой не больше 6% на 15-25 лет. Софинансирование из федерального бюджета должно составить 75% капитального гранта.
Мэрия Екатеринбурга совместно с ВЭБ хочет разработать до конца 2019 года концессию по трамваям. К сотрудничеству хотят привлечь «Уралтрансмаш», «Трансмашхолдинг» и группу «Синара», уточняет «Коммерсант».
ЕТВ много рассказывал о транспортной реформе в Екатеринбурге. Читайте о ней в нашей истории ниже.