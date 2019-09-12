«Зов предков» проехал по Екатеринбургу ради мира в Корее

Участники международного автопробега «Зов предков» остановились в Екатеринбурге. Уральская столица стала частью ежегодного маршрута, который протянулся на 25 тысяч километров. Экспедиция из 47 человек, в которую вошли блогеры, журналисты, южнокорейские и российские общественные организации, начала автопробег 9 июля. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга, колонна из десяти машин выехала из Москвы и проделала путь через Сеул. Теперь путешественники направляются обратно.

Каждый год автопробег посвящают определенной исторической дате. В этот раз его приурочили к 100-летию корейского патриотического движения «1 марта» против японских оккупантов.