«Зов предков» проехал по Екатеринбургу ради мира в Корее
Участники международного автопробега «Зов предков» остановились в Екатеринбурге. Уральская столица стала частью ежегодного маршрута, который протянулся на 25 тысяч километров. Экспедиция из 47 человек, в которую вошли блогеры, журналисты, южнокорейские и российские общественные организации, начала автопробег 9 июля. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга, колонна из десяти машин выехала из Москвы и проделала путь через Сеул. Теперь путешественники направляются обратно.
Каждый год автопробег посвящают определенной исторической дате. В этот раз его приурочили к 100-летию корейского патриотического движения «1 марта» против японских оккупантов.
Руководитель автопробега Эрнест Ким считает, что «Зов предков» важен для дружеских отношений между странами Евразии. «Основной посыл наших автопробегов — призвать к миру на Корейском полуострове. Маршруты выбираем такие, чтобы как можно шире охватить территорию Евразии, где проживают корейские диаспоры, — кроме России и Республики Корея, это Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Монголия и Китай», — говорит Ким.
По словам Эрнеста Кима, с каждым годом становится краше. «Неизменными остаются доброе отношение к нам уральцев, теплый прием со стороны местной диаспоры», — добавляет руководитель «Зова предков».
Фото на главной и в тексте: екатеринбург.рф