Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

«Зов предков» проехал по Екатеринбургу ради мира в Корее

19:21, 12 Сентябрь 2019
a22a82eb1b82b827c82c34e27f1efb1a_900x.jpg
Фото: екатеринбург.рф
Участники автопробега ежегодно путешествуют по странам, чтобы призвать всех к согласию.

Участники международного автопробега «Зов предков» остановились в Екатеринбурге. Уральская столица стала частью ежегодного маршрута, который протянулся на 25 тысяч километров. Экспедиция из 47 человек, в которую вошли блогеры, журналисты, южнокорейские и российские общественные организации, начала автопробег 9 июля. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга, колонна из десяти машин выехала из Москвы и проделала путь через Сеул. Теперь путешественники направляются обратно.

Каждый год автопробег посвящают определенной исторической дате. В этот раз его приурочили к 100-летию корейского патриотического движения «1 марта» против японских оккупантов.

Семь ключей бессмертия
Редакция ЕТВ предлагает свой маршрут по 5-й Уральской индустриальной биеннале.

Руководитель автопробега Эрнест Ким считает, что «Зов предков» важен для дружеских отношений между странами Евразии. «Основной посыл наших автопробегов — призвать к миру на Корейском полуострове. Маршруты выбираем такие, чтобы как можно шире охватить территорию Евразии, где проживают корейские диаспоры, — кроме России и Республики Корея, это Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Монголия и Китай», — говорит Ким.

По словам Эрнеста Кима, с каждым годом становится краше. «Неизменными остаются доброе отношение к нам уральцев, теплый прием со стороны местной диаспоры», — добавляет руководитель «Зова предков».

Фото на главной и в тексте: екатеринбург.рф

В Екатеринбурге батареи начнут нагреваться с ЖБИ и Сортировки
Первый этап подключений стартует 16 сентября. 
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале ««Зов предков» проехал по Екатеринбургу ради мира в Корее»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, дружба, мир, Свердловская область , Корея, автопробег, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Разговор с Юлием Гусманом
13 сентября в 19:30
С Юлий Гусман
На сцене
Новый сезон в Театре оперы и балета
Новый сезон в Театре оперы и балета
От Светланы Зенковой
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.