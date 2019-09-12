Жизни после смерти. Марийцы напомнили екатеринбуржцам о предках

Выставка «Урал мари. Смерти нет» занимает всего один этаж арт-галереи, но все в ней предельно сконцентрировано. Здесь вы можете увидеть сразу три составляющих марийской культуры: жизнь, переход и смерть. Каждая часть неотделима от другой. Двигаясь по длинной комнате, мы сначала наблюдаем греющие душу, милые семейные снимки, напоминающие старые фотографии из альбома. Только если у жителей города фоном для фотографий служат уютные квартиры, то у марийцев — тайга или деревянный дом.

Авторы фотопроекта — Федор Телков и Александр Сорин. Полтора года они ездили по северо-востоку Свердловской области и востоку Пермского края, чтобы запечатлеть уральских мари. Фотографии Федора Телкова отличаются большей художественностью. Автор использует размытие, что создает впечатление, будто бы ты находишься в другой реальности. Снимки Александра Сорина, наоборот, четкие. В своих работах он показывает нам, что мир, который далек от городской культуры, на самом деле — часть нашей реальности. Только мы не задумываемся об этом.

