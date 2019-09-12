Жизни после смерти. Марийцы напомнили екатеринбуржцам о предках
Пятая Уральская индустриальная биеннале не ограничилась Оптико-механическим заводом и «Колизеем». Тема бессмертия перекочевала и в Ельцин Центр, в котором сегодня открыли выставку, посвященную культуре уральских марийцев. ЕТВ прогулялся по экспозиции и посмотрел, как марийцы интерпретируют понятие «смерть».
Выставка «Урал мари. Смерти нет» занимает всего один этаж арт-галереи, но все в ней предельно сконцентрировано. Здесь вы можете увидеть сразу три составляющих марийской культуры: жизнь, переход и смерть. Каждая часть неотделима от другой. Двигаясь по длинной комнате, мы сначала наблюдаем греющие душу, милые семейные снимки, напоминающие старые фотографии из альбома. Только если у жителей города фоном для фотографий служат уютные квартиры, то у марийцев — тайга или деревянный дом.
Авторы фотопроекта — Федор Телков и Александр Сорин.
Полтора года они ездили по северо-востоку Свердловской области и востоку
Пермского края, чтобы запечатлеть уральских мари. Фотографии Федора Телкова
отличаются большей художественностью. Автор использует размытие, что создает
впечатление, будто бы ты находишься в другой реальности. Снимки Александра
Сорина, наоборот, четкие. В своих работах он показывает нам, что мир, который
далек от городской культуры, на самом деле — часть нашей реальности. Только мы
не задумываемся об этом.
Характер снимков меняется и на них появляются молодые марийцы, которые бережно держат в руках маленькие портреты своих бабушек и дедушек. Тут же нас окружают могилы с венками и приношениями. На одной из фотографий рядом с цветками аккуратно лежат ботинки — вещь, которую умерший забрал с собой. «Во время похорон умершего стараются снабдить всем необходимым для долгого пути и для жизни на том свете: одеждой, полотенцем, деньгами, расческой, палками, а также нитками трех цветов. Эти предметы кладут в гроб, в котором прорубают окно», — объясняют организаторы выставки.
Общение с предками происходит у марийцев через сны. В них покойники жалуются на забвение, просят покормить или убрать на могиле, предупреждают о беде или зовут к себе. Есть даже праздники Кугече и Семик, на которых принято кормить умерших. Некоторые могут возразить, что мы тоже имеем тесную связь с предками, но создатели экспозиции объясняют, что у марийцев все устроено иначе: «Мы, горожане, стараемся не думать о плохом, поэтому смерть для нас внезапна и вероломна. Жители марийской деревни гораздо лучше помнят о смерти. Они считают, что после смерти человек не уходит навсегда, а продолжает вести активную — загробную — жизнь».
Фото: ЕТВ
На деревянном столе лежит соль, сахар, мука и яйца — дары для умерших. Вокруг наряды, расшитые авторскими принтами. Каждый день их не носят, только по праздникам. Иногда покойники сами предлагают марийцам гостинцы. «Когда кто-то умирает в деревне, всегда видишь своего покойника. Так я и маму вижу. Иногда пельмени принесет, шанежки или еще чего-нибудь. Вот, говорит, настряпали, я тебе гостинец принесла. Я, говорю, не буду это есть», — светится на стене история Надежды Яшкиной из деревни Верхний Потам. И таких историй о снах у марийцев много. Часть из них можно прочитать тут же на стенах выставки, а другие — при переходе по QR-коду, который есть на тарелках.
В конце экспозиции, если есть время, каждому предлагают осмыслить 30-минутный фильм о жизни финно-угорского народа. Он дополняет статичные электронные изображения, которые светятся по всему залу. Любопытных также просят заглянуть в глазок и почувствовать себя на месте предков, как бы посмотреть сверху, что происходит в мире живых. А здесь все идет, как всегда: дети гуляют по деревне, женщины ведут хозяйство, все вместе хоронят близких… Жаль только, что нельзя заглянуть с другой стороны, чтобы посмотреть, как теперь живут наши предки. Хотя марийцам благодаря их связи с духами это наверняка удается.
Выставка «Урал мари. Смерти нет» будет работать до 27 октября 2019 года. Посмотреть ее можно на втором этаже арт-галереи Ельцин Центра со вторника по воскресенье с 10:00 до 21:00.
Фото на главной и в тексте: ЕТВ со снимков Александра Сорина и Федора Телкова