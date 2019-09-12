Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Жизни после смерти. Марийцы напомнили екатеринбуржцам о предках

12:22, 12 Сентябрь 2019
image.jpg
Фото: ЕТВ
В Ельцин Центре открыли выставку, посвященную культуре финно-угорского народа.

Пятая Уральская индустриальная биеннале не ограничилась Оптико-механическим заводом и «Колизеем». Тема бессмертия перекочевала и в Ельцин Центр, в котором сегодня открыли выставку, посвященную культуре уральских марийцев. ЕТВ прогулялся по экспозиции и посмотрел, как марийцы интерпретируют понятие «смерть».

Семь ключей бессмертия
Редакция ЕТВ предлагает свой маршрут по 5-й Уральской индустриальной биеннале.

Выставка «Урал мари. Смерти нет» занимает всего один этаж арт-галереи, но все в ней предельно сконцентрировано. Здесь вы можете увидеть сразу три составляющих марийской культуры: жизнь, переход и смерть. Каждая часть неотделима от другой. Двигаясь по длинной комнате, мы сначала наблюдаем греющие душу, милые семейные снимки, напоминающие старые фотографии из альбома. Только если у жителей города фоном для фотографий служат уютные квартиры, то у марийцев — тайга или деревянный дом.

Авторы фотопроекта — Федор Телков и Александр Сорин. Полтора года они ездили по северо-востоку Свердловской области и востоку Пермского края, чтобы запечатлеть уральских мари. Фотографии Федора Телкова отличаются большей художественностью. Автор использует размытие, что создает впечатление, будто бы ты находишься в другой реальности. Снимки Александра Сорина, наоборот, четкие. В своих работах он показывает нам, что мир, который далек от городской культуры, на самом деле — часть нашей реальности. Только мы не задумываемся об этом.

В Екатеринбурге квартиры на первых этажах подорожали на 8,5%
Жилье продолжает дорожать.

Характер снимков меняется и на них появляются молодые марийцы, которые бережно держат в руках маленькие портреты своих бабушек и дедушек. Тут же нас окружают могилы с венками и приношениями. На одной из фотографий рядом с цветками аккуратно лежат ботинки — вещь, которую умерший забрал с собой. «Во время похорон умершего стараются снабдить всем необходимым для долгого пути и для жизни на том свете: одеждой, полотенцем, деньгами, расческой, палками, а также нитками трех цветов. Эти предметы кладут в гроб, в котором прорубают окно», — объясняют организаторы выставки.

Общение с предками происходит у марийцев через сны. В них покойники жалуются на забвение, просят покормить или убрать на могиле, предупреждают о беде или зовут к себе. Есть даже праздники Кугече и Семик, на которых принято кормить умерших. Некоторые могут возразить, что мы тоже имеем тесную связь с предками, но создатели экспозиции объясняют, что у марийцев все устроено иначе: «Мы, горожане, стараемся не думать о плохом, поэтому смерть для нас внезапна и вероломна. Жители марийской деревни гораздо лучше помнят о смерти. Они считают, что после смерти человек не уходит навсегда, а продолжает вести активную — загробную — жизнь».

Силовики начали обыски в екатеринбургском штабе Навального 
Участников организации допрашивают по делу об отмывании денег. 
m196f_vzz30.jpg
Те самые ботинки

Фото: ЕТВ

На деревянном столе лежит соль, сахар, мука и яйца — дары для умерших. Вокруг наряды, расшитые авторскими принтами. Каждый день их не носят, только по праздникам. Иногда покойники сами предлагают марийцам гостинцы. «Когда кто-то умирает в деревне, всегда видишь своего покойника. Так я и маму вижу. Иногда пельмени принесет, шанежки или еще чего-нибудь. Вот, говорит, настряпали, я тебе гостинец принесла. Я, говорю, не буду это есть», — светится на стене история Надежды Яшкиной из деревни Верхний Потам. И таких историй о снах у марийцев много. Часть из них можно прочитать тут же на стенах выставки, а другие — при переходе по QR-коду, который есть на тарелках.

В Кольцово начнут летать Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350
Аэропорт получил разрешение на эксплуатацию воздушных судов.

В конце экспозиции, если есть время, каждому предлагают осмыслить 30-минутный фильм о жизни финно-угорского народа. Он дополняет статичные электронные изображения, которые светятся по всему залу. Любопытных также просят заглянуть в глазок и почувствовать себя на месте предков, как бы посмотреть сверху, что происходит в мире живых. А здесь все идет, как всегда: дети гуляют по деревне, женщины ведут хозяйство, все вместе хоронят близких… Жаль только, что нельзя заглянуть с другой стороны, чтобы посмотреть, как теперь живут наши предки. Хотя марийцам благодаря их связи с духами это наверняка удается.

Выставка «Урал мари. Смерти нет» будет работать до 27 октября 2019 года. Посмотреть ее можно на втором этаже арт-галереи Ельцин Центра со вторника по воскресенье с 10:00 до 21:00.

Фото на главной и в тексте: ЕТВ со снимков Александра Сорина и Федора Телкова

Полпред Цуканов попросил ускорится с опросом по храму святой Екатерины
Окончательное решение должны принять не позднее октября. 
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Жизни после смерти. Марийцы напомнили екатеринбуржцам о предках»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , Уральская индустриальная биеннале, выставка, смерть, жизнь, Ельцин Центр, марийцы
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Разговор с Юлием Гусманом
13 сентября в 19:30
С Юлий Гусман
Новый сезон в Театре оперы и балета
12 сентября в 19:30
С Александр Краснов, Массимилиано Булло, Константин Чудовский
Семь образов Росселя: редкие фото экс-губернатора
Общество
Семь образов Росселя: редкие фото экс-губернатора
На выставке в честь 80-летия Эдуарда Эргартовича можно увидеть архивные снимки именинника. Редакция ЕТВ выбрала самые интересные из них.