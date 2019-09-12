В Екатеринбурге два автобуса изменили маршрут из-за ремонта моста

В Екатеринбурге до 15 октября закроют переезд через реку Патрушиха. Рабочие будут перекладывать асфальт на стыке улиц Европейской и Мостовой. До окончания ремонта автобусы № 18 и № 50 поедут в объезд по Узорной, Исторической и Городской, сообщили в пресс-службе мэрии. Посмотрите на карте: