В Екатеринбурге два автобуса изменили маршрут из-за ремонта моста
16:51, 12 Сентябрь 2019
Строители закрыли проезд через Патрушиху до середины октября.
В Екатеринбурге до 15 октября закроют переезд через реку Патрушиха. Рабочие будут перекладывать асфальт на стыке улиц Европейской и Мостовой. До окончания ремонта автобусы № 18 и № 50 поедут в объезд по Узорной, Исторической и Городской, сообщили в пресс-службе мэрии. Посмотрите на карте:
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До 15 октября также продолжатся работы на перекрестке Фрезеровщиков и Старых большевиков на Эльмаше. Там меняют трамвайные пути. А уже в эти выходные трамваи снова не будут ходить до конечных станций «Вторчермет» и «Керамическая». Работы продолжатся с 23:00 13 сентября до 6:00 16 сентября.
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