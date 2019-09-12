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В Екатеринбурге батареи начнут нагреваться с ЖБИ и Сортировки

18:38, 12 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Первый этап подключений стартует 16 сентября. 

Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется уже 16 сентября. В первую очередь, батареи нагреются в детских садах, больницах и школах Екатеринбурга. Жилые дома будут прогреваться в четыре этапа. Первый продлится с 16 по 18 сентября и затронет эти улицы:

Железнодорожный район — Завокзальный (улицы Завокзальная, Ереванская, Артинская, Летчиков, Пилотная), Сортировка (Пехотинцев, Софьи Перовской, Бебеля, Техническая, Седова, Таватуйская, Кунарская, Билимбаевская);

Ленинский район — Центр (Розы Люксембург, Гоголя, Белинского);

Октябрьский район — Синие Камни (Сибирский тракт, Бажова, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Куйбышева), Центр (Карла Либкнехта, Красноармейская, Луначарского);

Кировский район — ЖБИ (Сыромолотова, Новгородцевой, Сиреневый бульвар, 40 лет Комсомола, Высоцкого), Центр (Шевченко, Луначарского, Ленина, Бажова, Горького, Первомайская, Мичурина, Карла Либкнехта, Тургенева, Толмачева).

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Если во время подключения будут нарушения, Екатеринбургская теплосетевая компания может прекратить подачу горячей воды. Начислять плату за отопление начнут с того дня, когда тепло придет в квартиры уральской столицы. Об остальных этапах мы расскажем позже, но знайте, что все закончится к 30 сентября.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, отопление, тепло
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