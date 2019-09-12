В Екатеринбурге батареи начнут нагреваться с ЖБИ и Сортировки

Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется уже 16 сентября. В первую очередь, батареи нагреются в детских садах, больницах и школах Екатеринбурга. Жилые дома будут прогреваться в четыре этапа. Первый продлится с 16 по 18 сентября и затронет эти улицы: