В Екатеринбурге батареи начнут нагреваться с ЖБИ и Сортировки
Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется уже 16 сентября. В первую очередь, батареи нагреются в детских садах, больницах и школах Екатеринбурга. Жилые дома будут прогреваться в четыре этапа. Первый продлится с 16 по 18 сентября и затронет эти улицы:
Железнодорожный район — Завокзальный (улицы Завокзальная, Ереванская, Артинская, Летчиков, Пилотная), Сортировка (Пехотинцев, Софьи Перовской, Бебеля, Техническая, Седова, Таватуйская, Кунарская, Билимбаевская);
Ленинский район — Центр (Розы Люксембург, Гоголя, Белинского);
Октябрьский район — Синие Камни (Сибирский тракт, Бажова, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Куйбышева), Центр (Карла Либкнехта, Красноармейская, Луначарского);
Кировский район — ЖБИ (Сыромолотова, Новгородцевой, Сиреневый бульвар, 40 лет Комсомола, Высоцкого), Центр (Шевченко, Луначарского, Ленина, Бажова, Горького, Первомайская, Мичурина, Карла Либкнехта, Тургенева, Толмачева).