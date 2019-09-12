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В Кольцово начнут летать Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350

10:48, 12 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Аэропорт получил разрешение на эксплуатацию воздушных судов.

Аэропорт Кольцово получил разрешение Росавиации на эксплуатациию Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350, а также их модификаций. Первый широкофюзеляжный авиалайнер может вмещать от 240 до 330 пассажиров и может летать на расстояние до 14 тысяч километров. Airbus A350 вмещает до 336 пассажиров и может совершать беспосадочные полеты на расстояние 18 тысяч километров.

Обслуживать эти воздушные судна Кольцово начнет первым среди региональных аэропортов России, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Сейчас аэропорт принимает модификации самолетов Boeing, Airbus, Embraer, ATR и других.

Недавно на внутренних рейсах аэропорта Кольцово начали действовать электронные посадочные талоны. А в зоне прилета открылся Duty Free. Он расположился между зонами выдачи багажа и таможенного контроля. Ранее лавки беспошлинной торговли были доступны только в зоне вылета.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Кольцово, аэропорт, Екатеринбург
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