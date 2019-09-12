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В Кольцово ищут хозяев черепашки-потеряшки

10:18, 12 Сентябрь 2019
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Фото: пресс-служба Кольцово
Земноводное нашли на привокзальной площади екатеринбургского аэропорта.
В Кольцово нашли красноухую черепаху. Она свободно разгуливала под теплыми солнечными лучами, когда на привокзальной площади ее обнаружили пассажиры екатеринбургского аэропорта.

«Красноухой черепахе ввиду ее особенностей нужна пресная вода, поэтому сотрудникам аэропорта пришлось прервать утренний моцион маленькой гостьи и вызвать зоозащитников», — рассказали ЕТВ в пресс-службе Кольцово.

Сейчас сотрудники аэропорта ищут хозяев черепашки. Если так и не найдут, то передадут зоозащитникам.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, животное, черепаха, Кольцово, Екатеринбург
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