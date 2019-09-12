В Кольцово ищут хозяев черепашки-потеряшки

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« Красноухой черепахе ввиду ее особенностей нужна пресная вода , поэтому сотрудникам аэропорта пришлось прервать утренний моцион маленькой гостьи и вызвать зоозащитников», — рассказали ЕТВ в пресс-службе Кольцово.







Сейчас сотрудники аэропорта ищут хозяев черепашки. Если так и не найдут , то передадут зоозащитникам.

В Кольцово нашли красноухую черепаху. Она свободно разгуливала под теплыми солнечными лучамикогда на привокзальной площади ее обнаружили пассажиры екатеринбургского аэропорта.