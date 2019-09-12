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В ГИБДД предложили пустить автобусы на трамвайные пути по 8 Марта

19:34, 12 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
В гордуме обсудили новую трамвайную платформу, которая «съела» полосы на магистральной улице.
В гордуме Екатеринбурга обсудили новые трамвайные платформы, ради которых улицу 8 Марта на перекрестке с Фрунзе пришлось сузить до 1,5 полос в сторону автовокзала и до одной полосы в сторону центра. Представитель ГИБДД считает, что на участке магистральной улицы должно быть хотя бы по две полосы в разные стороны. Чтобы решить проблемы с пробками, он предложил разрешить автобусам заезжать на трамвайные пути и высаживать людей на платформе. Это позволило бы не смешивать частный и общественный транспорт.

Другой вариант — ввести светофорное регулирование для общественного транспорта. Против таких мер выступил вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов. Он считает, что пробки возникают по непривычке: жители продолжают бежать к остановке на «красный», а автомобилисты не объезжают «бутылочное горлышко» по Степана Разина и Сурикова. В мэрии рассматривают варианты увеличить количество полос за счет тротуаров, а также раздумывают над тем, чтобы сократить количество автобусных маршрутов на участке. Пока что дорожную обстановку анализируют.

Ранее урбанист Владимир Злоказов предлагал совсем убрать автобусные маршруты на участке. Читайте здесь.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, 8 Марта, пробки, транспорт, Свердловская область , Екатеринбург
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