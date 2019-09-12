В ГИБДД предложили пустить автобусы на трамвайные пути по 8 Марта

В гордуме Екатеринбурга обсудили новые трамвайные платформы , ради которых улицу 8 Марта на перекрестке с Фрунзе пришлось сузить до 1,5 полос в сторону автовокзала и до одной полосы в сторону центра. Представитель ГИБДД считает , что на участке магистральной улицы должно быть хотя бы по две полосы в разные стороны. Чтобы решить проблемы с пробками , он предложил разрешить автобусам заезжать на трамвайные пути и высаживать людей на платформе. Это позволило бы не смешивать частный и общественный транспорт.





Другой вариант — ввести светофорное регулирование для общественного транспорта. Против таких мер выступил вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов. Он считает , что пробки возникают по непривычке: жители продолжают бежать к остановке на « красный», а автомобилисты не объезжают « бутылочное горлышко» по Степана Разина и Сурикова. В мэрии рассматривают варианты увеличить количество полос за счет тротуаров , а также раздумывают над тем , чтобы сократить количество автобусных маршрутов на участке. Пока что дорожную обстановку анализируют.



