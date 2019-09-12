В Екатеринбурге квартиры на первых этажах подорожали на 8,5%

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Так , по данным « Авито.Недвижимость», квадрат в жилье на первом этаже будет стоить в среднем 64825 рублей. Разница в стоимости между первым и не первым составляет 10,5%.





Самый большой разрыв в цене между квартирами на первом и не первом этажах отмечают в Саратове. Также аналитики отмечают разницу в Красноярске ( 11,5%), Краснодаре ( 11,1%), Нижнем Новгороде ( 14,2%) и Перми ( 15,2%).





Стоимость квадратного метра в екатеринбургских квартирах за год выросла на 6% — до 72657 рублей. При этом купить жилье дешевле можнонужно только смотреть варианты с размещение на первом этаже. Такие квартиры также подорожалиаж на 8,5%), но все еще остаются более доступными.