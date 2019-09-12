В Екатеринбурге квартиры на первых этажах подорожали на 8,5%
11:53, 12 Сентябрь 2019
Жилье продолжает дорожать.
Стоимость квадратного метра в екатеринбургских квартирах за год выросла на 6% — до 72657 рублей. При этом купить жилье дешевле можно, нужно только смотреть варианты с размещение на первом этаже. Такие квартиры также подорожали (аж на 8,5%), но все еще остаются более доступными.
Так, по данным «Авито.Недвижимость», квадрат в жилье на первом этаже будет стоить в среднем 64825 рублей. Разница в стоимости между первым и не первым составляет 10,5%.
Самый большой разрыв в цене между квартирами на первом и не первом этажах отмечают в Саратове. Также аналитики отмечают разницу в Красноярске (11,5%), Краснодаре (11,1%), Нижнем Новгороде (14,2%) и Перми (15,2%).
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