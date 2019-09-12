УрФУ поднялся в мировом рейтинге лучших ВУЗов

Уральский федеральный университет попал в мировой рейтинг лучших ВУЗов THE World University Rankings-2020. По сравнению с предыдущим годом , показатель вырос на два пункта. Так , УрФУ признали 16 университетов в стране. Кстати , в этом году в списке добавилось 138 новых участников , то есть обострилась конкуренция.





В свежем рейтинге УрФУ находится в группе 1000+. Эксперты особо отметили образовательную деятельность ВУЗа , науку и взаимодействие с работодателями. « Мы отмечаем рост позиций за счет поступательного развития университета в программе повышения конкурентоспособности ( Проекте 5-100) по большинству основных показателей» , — заявил ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Отметим , ейтинг THE Times Higher Education World University Rankings включает 1,4 университетов из 80 стран мира.