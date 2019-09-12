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УрФУ поднялся в мировом рейтинге лучших ВУЗов

09:10, 12 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Уральский университет улучшил свое положение на две позиции.
Уральский федеральный университет попал в мировой рейтинг лучших ВУЗов THE World University Rankings-2020. По сравнению с предыдущим годом, показатель вырос на два пункта. Так, УрФУ признали 16 университетов в стране. Кстати, в этом году в списке добавилось 138 новых участников, то есть обострилась конкуренция.

В свежем рейтинге УрФУ находится в группе 1000+. Эксперты особо отметили образовательную деятельность ВУЗа, науку и взаимодействие с работодателями. «Мы отмечаем рост позиций за счет поступательного развития университета в программе повышения конкурентоспособности (Проекте 5-100) по большинству основных показателей», — заявил ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Отметим, ейтинг THE Times Higher Education World University Rankings включает 1,4 университетов из 80 стран мира.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, УрФУ, рейтинг, Екатеринбург
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