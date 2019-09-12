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Участники «Кросса Нации» в Екатеринбурге получат бесплатный проездной

17:29, 12 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
В этом году соревнования начнутся в 10:00.

В Екатеринбурге в 15-й раз пройдет всероссийский забег «Кросс Нации». В этом году дистанция составит 2023 метра в честь предстоящей Универсиады. Соревнования начнутся в 10:00 (до этого они всегда начинались в полдень). Сначала в них поучаствуют официальные лица и участники чемпионата мира по боксу, который проходит в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе мэрии. В 10:30 начнутся массовые старты. Бежать в них будут 20 тысяч студентов, школьники, работники предприятий, ветераны и любители бега. Ожидается, что всего в «Кроссе нации» поучаствуют 45 тысяч человек.

Маршрут бегунов традиционно будет проходить по проспекту Ленина на участке от площади Кирова до Восточной и обратно. Этот участок будет закрыт для автомобилистов с 9:15 до 13:00. Также ограничат движение по улице Мира от Малышева до Первомайской. Ограничения будут действовать с 8.30 до 13:00. Участники забега получат специальные проездные, с которыми смогут бесплатно уехать домой на общественном транспорте.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, бег, забег, кросс нации, Екатеринбург
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