Свердловскую службу доставки еды прикрыли на 90 дней за антисанитарию

Службу доставки роллов в Свердловской области прикрыли за нарушение санитарных норм. Заведение опечатано судебными приставами на три месяца, рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

Это произошло после проверки Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Так, обнаружили в роллах превышение допустимого уровня кишечной палочки и других микроорганизмов. Возникли вопросы и по качеству питьевой воды: она не соответствовала нормативам по микробиологическим показателям. Кроме того, помещение убирали не постоянно, а лишь по мере необходимости.

На хозяйку общепита составили административный протокол. Серовский районный суд привлек предприятия к ответственности, закрыв его на 90 дней. А судебные приставы вручили руководителю службы доставки запретительный документ