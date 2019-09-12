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Свердловскую службу доставки еды прикрыли на 90 дней за антисанитарию

10:05, 12 Сентябрь 2019
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Фото: УФССП по Свердловской области
Сотрудников Роспотрбнадзора не устроило качество роллов и воды.

Службу доставки роллов в Свердловской области прикрыли за нарушение санитарных норм. Заведение опечатано судебными приставами на три месяца, рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

Это произошло после проверки Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Так, обнаружили в роллах превышение допустимого уровня кишечной палочки и других микроорганизмов. Возникли вопросы и по качеству питьевой воды: она не соответствовала нормативам по микробиологическим показателям. Кроме того, помещение убирали не постоянно, а лишь по мере необходимости.

На хозяйку общепита составили административный протокол. Серовский районный суд привлек предприятия к ответственности, закрыв его на 90 дней. А судебные приставы вручили руководителю службы доставки запретительный документ

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, судебные приставы, приставы, Свердловская область , УФССП по Свердловской области, УФССП
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