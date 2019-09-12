Свердловских перевозчиков заставили повесить таблички шрифтом Брайля
16:09, 12 Сентябрь 2019
Организации обслуживали муниципальные маршруты Сухого Лога, не соблюдая права инвалидов.
Сухоложская прокуратура проверила двух частных перевозчиков, которые обслуживали муниципальные маршруты. Оказалось, что два предприятия не разместили на транспорте таблички, выполненные шрифтом Брайля. Прокуратура подала иск, требуя привлечь перевозчиков к административной ответственности за нарушение условий перевозки, сообщили в пресс-службе ведомства. Свердловский арбитражный суд удовлетворил все требования.
Перевозчикам вынесли предупреждения, после чего они повесили в салоне таблички, которые помогут инвалидам сориентироваться в транспорте и узнать его маршрут.
В прошлом году прокуратура проверяла региональные компании из-за жалоб пассажиров. Причиной стал случай в Нижнем Тагиле: водитель выгнал школьницу из автобуса, потому что она была единственным пассажиром.
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