Свердловских перевозчиков заставили повесить таблички шрифтом Брайля

Сухоложская прокуратура проверила двух частных перевозчиков , которые обслуживали муниципальные маршруты. Оказалось , что два предприятия не разместили на транспорте таблички , выполненные шрифтом Брайля. Прокуратура подала иск , требуя привлечь перевозчиков к административной ответственности за нарушение условий перевозки , сообщили в пресс-службе ведомства. Свердловский арбитражный суд удовлетворил все требования.





Перевозчикам вынесли предупреждения , после чего они повесили в салоне таблички , которые помогут инвалидам сориентироваться в транспорте и узнать его маршрут.



