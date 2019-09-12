Свердловский зуботехник пойдет под суд за пропавший протез

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Также в прокуратуре отмечают , что это не первое дело против обвиняемого: уже осудили за должностные преступления в другой больнице — Верх-Нейвинской.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статьеМошенничествосовершенное с использованием служебного положения».