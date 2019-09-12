Свердловский зуботехник пойдет под суд за пропавший протез
12:32, 12 Сентябрь 2019
Сотрудник стоматологии Верхнего Тагила взял себе деньги за якобы сделанную искусственную челюсть.
В стоматологии Верхнего Тагила обнаружили мошенничество с льготными зубными протезами. Один из сотрудников, по мнению следствия, совершил документальный подлог, чтобы забрать себе деньги за якобы изготовленную искусственную челюсть.
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Он оформил заведомо недостоверные документы об
оказании в сентябре 2016 года медицинских услуг по льготному
протезированию зубов жительнице Верхнего Тагила. При этом им фактически медицинские услуги не оказывались. Тем самым он совершил хищение бюджетных денежных средств, выделенных на оплату фактически не выполненных работ, тем самым причинив Министерству здравоохранения Свердловской области материальный ущерб.
В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения».
Также в прокуратуре отмечают, что это не первое дело против обвиняемого: уже осудили за должностные преступления в другой больнице — Верх-Нейвинской.
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